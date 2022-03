Mit Gasflaschen beladener Lkw am Mannheimer Maimarkt in Brand geraten

Mannheim. Ein Lkw hat am Montagmorgen am Mannheimer Maimarktgelände gebrannt. Das Fahrzeug soll bei Gleisbauarbeiten gegen 10.30 Uhr an der Haltestelle Maimarkt Feuer gefangen und dadurch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst haben. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer in der Xaver-Fuhr-Straße, das aus bisher unbekannten Gründen entstanden war, schnell gelöscht.

Der Lkw hatte jedoch vier Gasflaschen geladen. Da aufgrund der Hitzentwicklung eine Einwirkung auf die Gasflaschen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sie von der Berufsfeuerwehr Mannheim gekühlt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um jeweils zwei Flaschen Acethylen und Sauerstoff.

Die Einsatzkärfte richteten bis zur Bergung einen Sicherheitsradius von 200 Metern ein, darin fielen Teile der beiden Autobahnen A 6 und A656 sowie die B 38a. Die A656 musste voll gesperrt werden. Seit 13 Uhr ist der Verkehr auf der B 38a nun wieder freigegeben. Die Xaver-Fuhr-Straße bleibt jedoch noch bis auf Weiteres gesperrt. Die Bergung der Glasflaschen dauert weiter an.