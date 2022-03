Franklin-Steg in Mannheim: Kosten werden vom Bund übernommen

Mannheim. Die Kosten für die von der Stadt Mannheim geplante Fuß- und Radwegverbindung zwischen der Konversionsfläche Franklin und dem Stadtteil Vogelstang werden im vollen Umfang vom Bund getragen. Insgesamt erhält die Quadratestadt für das Bauwerk, das über die B38 führen soll. einen Betrag von 5,8 Millionen Euro aus dem Programm „Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland“, teilte die Verwaltung am Montag mit. „Die attraktive Radverkehrsverbindung des Franklin-Stegs unterstützt nicht nur maßgeblich die verkehrs-, energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung, sondern auch das quartiersbezogene Mobilitätskonzept. Wir sind dankbar, dass die Kosten hierfür zu 100 Prozent vom Bund übernommen werden“, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. Es sei eine Chance, die Stadt nachhaltig zu gestalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baubürgermeister Ralf Eisenhauer sieht das Projekt nicht nur als reines Infrastrukturbauwerk. Er sprach von einem „faktischen Brückenschlag zwischen ‚Bewährtem‘ und ‚Neuem‘“ und hatte dabei die jüngeren Bürgerinnen und Bürger Mannheims im Auge: „Gerade Kindern und Jugendlichen wird es dann möglich sein, selbstständig und einfach die weiterführenden Schulen in Vogelstang zu erreichen und in umgekehrter Richtung in den Käfertaler Wald und das Carl-Benz-Bad zu radeln.“ Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell betonte den "klimafreundlichen Modellcharakter" und ergänzte, dass durch das Projekt der Radverkehr mit anderen Verkehrsmitteln wie beispielsweise dem Öffentlichen Nahverkehr verknüpft werde. "Damit werden positive Effekte für Lebensqualität, Gesundheit und Klimaschutz auf Franklin und Umgebung erzielt", so Pretzel. Gleichzeitig werde beim Bau auf Nachhaltigkeit geachtet, denn im Haupttragwerk des Stegs komme Holz zum Einsatz.

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr (BMDV), Michael Theurer (MdB), überreichte den Förderbescheid persönlich der Stadt Mannheim, hieß es aus dem Rathaus. Der Baubeginn des Franklin-Stegs ist für das erste Quartal 2023 geplant. Eine Fertigstellung ist bis voraussichtlich Ende 2023 anvisiert.