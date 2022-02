Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Erinnerungslücken bei Prozess um Angriff im Mannheimer Schlosspark: Die Angeklagten im Prozess um einen Messer-Angriff auf der Mannheimer Schlosspark-Wiese schweigen. Umso wichtiger sind die Zeugen. Doch die geben plötzlich an, sich nicht mehr erinnern zu können.

Produkte aus BASF-Kläranlage gelangen bei Ludwigshafen in Rhein: Am Sonntag wurde im Rhein eine erhöhte Konzentration von Phenoxyessigsäure festgestellt. Die Substanz kommt aus der Kläranlage der BASF. Das Umweltministerium in Mainz hat Rheinanlieger darüber informiert.

Dank der guten alten Kabinenpredigt wahrt der SV Waldhof seine Chancen im Aufstiegsrennen: Der SV Waldhof fährt im Aufstiegsrennen einen wichtigen 2:1-Sieg in Halle ein - braucht dafür aber einen lautstarken Weckruf in der Pause von Trainer Patrick Glöckner.

Adler Mannheim spielen erstmals seit langem wieder vor Fans: Die "Adler-Oma" Anneliese Kaupert ist ebenso mit dabei wie mehrere tausend weitere Fans. Erstmals seit zwei Monaten dürfen die Adler Mannheim wieder vor Publikum auflaufen. Die Freude der Fans ist riesengroß.

783 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Sonntag wieder deutlich gestiegen. Die Corona-Inzidenz im Südwesten sinkt dagegen weiter leicht

Solidarität mit Ukraine: Hambacher Schloss leuchtet Blau-Gelb: Die Neustadter setzen ein Zeichen der Solidarität mit der Beleuchtung ihres Wahrzeichens. Gleichzeitig starten die Südpfälzer einen Spendenaufruf für ihren geplanten Hilfskonvoi.

Wessolly und Otchere holen DM-Titel für die MTG Mannheim: Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly und Stabhochspringerin Jacqueline Otchere von der MTG Mannheim haben am Sonntag bei der Leichtathletik-DM in Leipzig Gold gewonnen.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

