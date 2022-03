Ausleger eines Baukrans in Mannheim bricht ab und stürzt auf Mehrfamilienhaus

Mannheim. Ein Ausleger eines Baukrans ist am Donnerstagnachmittag in Mannheim auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Dabei wurden die beiden Dachgeschosswohnungen komplett zerstört, teilte die Polizei mit. Durch herabfallende Gebäudeteile wurden auch Fahrzeuge beschädigt, die in der Straße abgestellt waren. Der Kran war auf einer Baustelle in der Stengelhofstaße im Stadtteil Rheinau aufgestellt worden. Zum Zeitpunkt des Unfalls, gegen 13 Uhr, war er außer Betrieb. Warum der Kran am Nachmittag unterhalb des Auslegers brach, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Auch welche Auswirkungen der Vorfall auf die darunterliegenden Wohnungen haben könnte, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden lasse sich noch nicht beziffern, dürfte jedoch immens sein, berichtete die Polizei weiter.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort. Das Bauamt und das Gewerbeamt der Stadt Mannheim wurden eingeschaltet.