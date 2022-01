Inzidenzen steigen in Mannheim, Heidelberg und der Region an

Rhein-Neckar-Kreis. Die 7-Tage-Inzidenz ist am Freitag mit 352 neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Mannheim auf 766,5 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Donnerstag lag der Wert bei 740,7.

Mittlerweile wurden insgesamt 36.138 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich um einen Mensch erhöht und liegt nach LGA-Zahlen bei insgesamt 415.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzidenzwerte im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg sinken weiter

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Freitag nach den Zahlen des LGA auf 339,3 gestiegen. Am Vortag lag der Wert noch bei 254,1. Vom Gesundheitsamt wurden 751 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 47.916 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis blieb unverändert bei insgesamt 549.

In Heidelberg sind am Freitag laut LGA 207 weitere Corona-Fälle (insgesamt 11.694 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz steigt damit auf 355,9. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 286,0. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 83 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nachdem es in den letzten Tagen zu EDV-Problemen beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises kam und zu verzögerten Zahlen, meldete das Amt am Freitag, dass die Corona-Zahlen wieder zuverlässig erfasst werden.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Demnach verstarb ein über 80 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 413 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Dem Gesundheitsamt sind zudem bis Freitagnachmittag, 16 Uhr, weitere 345 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 35.975.

Bislang gelten in Mannheim 32.931 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 2.631 akute Infektionsfälle.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.