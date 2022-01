Adler-Spiel in Bremerhaven fällt aus

Mannheim. Die Adler Mannheim sind am Wochenende in der Deutschen Eishockey Liga zum Nichtstun verdammt. Nachdem bereits das für Freitag terminierte Heimspiel gegen Bremerhaven abgesagt worden war, weil das zuständige Gesundheitsamt für die Pinguins eine Teamquarantäne wegen mehrerer Corona-Fälle angeordnet hatte, wurde diese bis Sonntag verlängert. Somit muss für das Mannheimer Gastspiel an der Nordseeküste ebenfalls ein neuer Termin gefunden werden. Darüber informierten beide Clubs am späten Freitagnachmittag.

Kurzfristig war am Freitag bereits die Partie von Aufsteiger Bietigheim Steelers bei den Schwenninger Wild Wings abgesetzt worden, damit fanden am Abend nur noch zwei Spiele statt. Die Adler müssen am Dienstag (20.30 Uhr) gegen die Krefeld Pinguine ran – zurzeit stehen aber alle Ansetzungen unter Vorbehalt.