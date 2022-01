Am Samstagmorgen ist gegen 6.20 Uhr im Langlachweg in Mannheim-Friedrichsfeld ein parkender, mit neuen Möbeln beladener Sattelzugin Brand geraten. Das Feuer brach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Zugmaschine aus und Griff schnell auf die Ladefläche über, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

