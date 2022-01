Die beliebtesten Vornamen 2021 in Mannheim und Heidelberg

Mannheim/Heidelberg. Emilia ist der beliebteste Mädchenname bei Neugeborenen im Jahr 2021 in Mannheim gewesen. Bei den Jungs wurde der Vorname Noah am häufigsten vergeben, teilte die Stadt mit. Demnach fiel die Wahl 34 mal auf Emilia, Noah wurde 29 mal vergeben. Bei den Mädchen folgen Ella (29) und Emma (25) auf den Plätzen zwei und drei. Bei den Jungennamen wurde Leon (28) am zweithäufigsten vergeben, und Felix (26) landete auf den dritten Platz. In Mannheim kamen im Jahr 2021 in Mannheim laut Standesamt 4.366 Kinder zur Welt. Im Jahr 2020 waren bei den Mädchen Mia (33) bei den Jungen Leon und Paul (jeweils 28) die Spitzenreiter.

Die beliebtesten Vornamen 2021 in Mannheim Mädchen 1. Platz: Emilia (34)

2. Platz: Ella (29)

3. Platz: Emma (25)

4. Platz: Lina (25)

5. Platz: Lea (23)

6. Platz: Sophia (21)

7. Platz: Mila (20)

8. Platz: Clara (18)

9. Platz: Ida (18)

10. Platz: Mia (17) Jungen 1. Platz: Noah (29)

2. Platz: Leon (28)

3. Platz: Felix (26)

4. Platz: Elias (25)

4. Platz: Matteo (25)

6. Platz: Paul (23)

7. Platz: Emil (22)

7. Platz: Jakob (22)

9. Platz: Jonas (21)

10. Platz: Louis (19) Info: Die Auflistung bezieht sich auf den ersten eingetragenen Vornamen. Die Auflistung bezieht sich auf den ersten eingetragenen Vornamen.

Noah auch in Heidelberg vorne

Wie in Mannheim war in Heidelberg ebenfalls der Name Noah auf Platz eins. Nach Angaben der Stadt wurde der Name 48 mal vergeben. Platz zwei geht ebenfalls wie in der Quadratestadt an Felix (43). Auf Platz drei landete der Name Emil (42). Bei den Mädchen belegt Emma Platz eins. 52 mal wurde sich für den Namen entschieden. Marie (41) und Mila (37) folgen auf Platz zwei und drei. Insgesamt kamen im Jahr 2021 in Heidelberg 6.080 Kinder (3.122 Jungen, 2.958 Mädchen, 0 Divers) zur Welt, teilte das Standesamt mit. Emma und Noah führten die Liste in Heidelberg bereits 2020 an.

Die beliebtesten Vornamen 2021 in Heidelberg Mädchen Platz 1: Emma (52)

Platz 2: Marie (41)

Platz 3: Mila (37)

Platz 4: Emilia, Sophia (jeweils 35)

Platz 5: Ella (33)

Platz 6: Clara, Lina, Mia (jeweils 32)

Platz 7: Sophie (30)

Platz 8: Lea (29)

Platz 9: Lia, Luisa (jeweils 28)

Platz 10: Lara, Lena (jeweils 27) Jungen Platz 1: Noah (48)

Platz 2: Leon (43)

Platz 3: Emil (42)

Platz 4: David (38)

Platz 5: Paul (37)

Platz 6: Jonathan, Levi (jeweils 33)

Platz 7: Ben, Leo, Samuel (jeweils 32)

Platz 8: Felix, Luca (jeweils 31)

Platz 9: Elias (30)

Platz 10: Jonas, Lukas, Max (jeweils 28) Info: Die Auflistung bezieht sich auf den ersten eingetragenen Vornamen. Die Auflistung bezieht sich auf den ersten eingetragenen Vornamen.

Vorname Emilia: Mannheim folgt Bundestrend

Deutschlandweit hat das Jahr 2021 bei den beliebtesten Vornamen klare Aufsteiger und genauso klare Absteiger geboten: So haben es die Namen Emilia und Matteo endlich an die Spitze des Rankings des Namens-Experten Knud Bielefeld geschafft. "Das sind beides Namen, die das erste Mal auf Platz eins sind", sagte Bielefeld der Deutschen Presse-Agentur in Ahrensburg (Schleswig-Holstein). Der Hobby-Namensforscher hatte sein Ranking am vergangenenen Donnerstag veröffentlicht, es liegt der dpa vor. Emilia sei dabei über die Jahre ganz langsam, aber stetig nach oben geklettert. "Matteo dagegen ist sehr steil bergauf gegangen. Der war vor zwei Jahren noch nicht einmal Top Ten und jetzt schon auf der Nummer 1. Das ist sehr ungewöhnlich."

Überraschungen habe es im weiteren Verlauf der Hitliste nicht gegeben. Bei den Mädchen folgen auf Emilia die Namen Hannah, Mia, Emma und Sophia. Bei den Jungen gehören neben Matteo die Namen Noah, Leon, Finn und Elias zu den Top 5. Bielefeld "Das sind alles die Namen, die sich schon länger in den Top 10 tummeln", sagte Bielefeld.

Für die bundesweite Auswertung haben Bielefeld und sein kleines Team auf Erstnamen-Daten aus 433 Städten zurückgegriffen. Zwei Drittel der Daten kommt von Standesämtern und der Rest aus Babygalerien von Geburtskliniken. Bielefeld hat eigenen Angaben zufolge etwa 230 000 Geburtsmeldungen erfasst. Das entspricht etwa 30 Prozent der in Deutschland geborenen Babys.

Eine ähnliche Statistik mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus - jedoch später als Knud Bielefeld. (mit dpa)