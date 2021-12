Mit einem massiven Personalaufgebot hat die Polizei am Montagabend in der Vorderpfalz zahlreiche nicht angemeldete Versammlungen unterbunden. Im Einsatz waren nach Angaben des Ludwigshafener Polizeipräsidiums etwa 500 Beamte, darunter auch viele Kräfte der Bereitschaftspolizei. Die trafen dabei auf rund 900 sogenannter „Spaziergänger“ in 18 Kommunen.

Unterm Strich sei es friedlich

...