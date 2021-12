Corona-Inzidenz in Mannheim bleibt unter 500 - Werte steigen in Heidelberg und im Kreis

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch (Stand 16 Uhr) mit 247 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages auf 493,0 gesunken. Damit bleibt die Inzidenz den zweiten Tag in Folge unter dem Grenzwert von 500, ab dem Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte gelten. Am Dienstag lag die Inzidenz nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 496,9. Binnen sieben Tagen nahm der Wert deutlich ab. Am Mittwoch vor einer Woche belief sich die Zahl auf 549,2. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 28.206 Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg in der Statistik des LGA um einen auf 374 Verstorbene an.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA auf 418,1 gestiegen. Am Vortag wurde ein Wert von 415,2 vermeldet. Im Vergleich zur Vorwoche erhöhte sich die Inzidenz. Vor sieben Tagen hatte sich der Wert auf 402,4 belaufen. Vom Gesundheitsamt wurden 449 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 37.784 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen stieg laut LGA um einen Fall und liegt nun bei 496.

In Heidelberg war laut LGA ein erhöhtes Infektionsgeschehen mit 76 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 8.252 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Dienstag bei 325,1 lag, wurde sie am Mittwoch mit einem Wert von 328,2 angegeben. Innerhalb von einer Woche, als die Inzidenz 259,5 betragen hatte, stieg der Wert deutlich. Nach LGA-Zahlen verstarben zwei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Damit sin nun 70 Todesfälle bekannt.

Zahlen der Stadt Mannheim

Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Mittwoch mit 238 neuen Fällen auf insgesamt 28.083 erhöht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich nach Angaben der Stadt um einen auf nun 371. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Als genesen von der Krankheit gelten 22.547 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 5.165. Am Vortag lag die Zahl bei 5.005.

Infektionsgeschehen im Südwesten

Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg hat am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um fünf Fälle auf 666 abgenommen. Der zweite Corona-Kennwert, die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, ist nach Zahlen des LGA auf 5,9 gesunken. Am Vortag belief sich die Zahl auf 6,5. Die Hospitalisierungsrate gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage mit einer Corona-Infektion in eine Klinik kamen.

Die 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist binnen eines Tages gefallen. Sie lag am Mittwoch bei 505,4. Am Dienstag wies die Inzidenz einen Wert von 507,6 auf. Vor einer Woche hatte sie sich auf 519,4 belaufen. Die Zahl der Corona-Fälle im Südwesten erhöhte sich um 11.351 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 907.019 infizierte Personen. Bislang seien 19 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) in Baden-Württemberg bekannt. Das sind vier mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um 45 auf nun 12.119 Verstorbene. Als genesen gelten 707.218 Menschen im Südwesten.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen