Corona-Infektionsgeschehen in der Region nimmt zu - Inzidenz in Mannheim über 210

Mannheim/Rhein-Neckar. Der Corona-Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Samstag (Stand 16 Uhr) mit 108 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 21.455 Fälle) innerhalb eines Tages auf 211,2 gestiegen. Am Freitag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 200,8. Binnen sieben Tagen erhöhte sich der Wert deutlich. Am Samstag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 169,2.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 154,7 gestiegen (Vortag 143,9). Vom Gesundheitsamt wurden am Samstag 184 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 28.827 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg war laut LGA ein erhöhtes Infektionsgeschehen mit 30 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 6.488 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Freitag bei 110,9 lag, wurde sie am Samstag mit einem Wert von 116,5 angegeben.

Infektionsgeschehen im Südwesten

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Südwesten ist am Samstag auf 4,24 gestiegen. Am Freitag lag der Wert bei 4,20. Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen nahm am Samstag im Vergleich zum Vortag um sechs Fälle auf 315 ab.

Corona-Kennwerte: Drei-Stufen-System in Baden-Württemberg Bereits mit der Corona-Verordnung im September 2021 wurden in Baden-Württemberg drei Stufen festgelegt. Basisstufe: Zahlen und Grenzwerte der Warn- oder Alarmstufe landesweit nicht erreicht oder überschritten. Warnstufe: 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patientinnen und Patienten, die an COVID-19 erkrankt sind, je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) erreicht oder über-schreitet 8 oder ab 250 COVID-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen. Alarmstufe: 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patientinnen und Patienten, die an COVID-19 erkrankt sind, je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) erreicht oder über-schreitet 12 oder ab 390 COVID-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen.

Im gesamten Südwesten ist die Zahl der Corona-Fälle um 4.659 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 660,989 infizierte Personen gestiegen. Damit erhöhte sich die Inzidenz in Baden-Württemberg auf 224,8 (Stand: 16 Uhr). Am Freitag lag der Wert bei 211,2.

Derzeit sind im Südwesten insgesamt 11.097 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.