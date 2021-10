41-Jährige in Mannheim getötet - Verdächtiger soll auch Frau in Heidelberg überfallen haben

Mannheim. Ein 31-jähriger Mann, der eine Frau in der Schwetzingerstadt umgebracht haben soll, steht im Verdacht, eine weitere Frau in Heidelberg überfallen und ausgeraubt zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim gemeinsam mitteilen, ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise darauf, dass der 31-Jährige auch für die Tat im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim in Frage kommt, bei der am 18. Oktober eine 28-Jährige verletzt wurde.

Nach Auswertung einer DNA-Spur am Rucksack der überfallenen Frau konnte diese eindeutig dem 31-Jährigen zugeordnet werden. Zudem konnten bei der Festnahme des Mannes Teile des Raubgutes sichergestellt werden.

Festnahme durch Spezialkräfte in Nordrhein-Westfalen

Der 31-jährige wohnsitzlose deutsche Staatsbürger konnte am Samstag, 23. Oktober, in Duisburg durch ein Spezialeinsatzkommando festgenommen werden. Der Mann sitzt seitdem wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, am 19. Oktober eine 41-jährige rumänische Staatsbürgerin in ihrer Wohnung in der Schwetzingerstadt durch Gewalteinwirkungen gegen den Hals umgebracht zu haben.