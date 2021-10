Fünf Todesfälle und 90 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim. Die Zahl der nachgewiesenen Coronafälle in Mannheim ist am Mittwoch um 90 auf insgesamt 20 506 gestiegen (Stand 16 Uhr). Wie die Stadt mitteilte, gab es fünf weitere bestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine über 90 Jahre alte Frau, eine über 80 Jahre alte Frau und ein über 80 Jahre alter Mann verstarben in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung, eine über 90 Jahre alte Frau und eine über 80 Jahre alte Frau sind in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt erhöht sich damit die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auf 321.

Bislang gelten in Mannheim 18 912 Personen als genesen, 1188 akute Infektionsfälle gibt es derzeit noch in der Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt - bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen - bei 142,9. Am Montag lag der Wert bei 139,1. Am Dienstag vor einer Woche belief sich der Inzidenzwert auf 116,8.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Mittwoch auf 149,8 gestiegen - am Dienstag lag er noch bei 144. Das LGA nennt für Mannheim 92 neue Coronafälle und fünf Todesfälle.

Im Rhein-Neckar-Kreis stieg der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 112,5 (Vortag 103,8). Vom Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 123 Neuinfizierte vermeldet. Zudem wurden vier weitere Todesfälle bestätigt. Die Zahl der Verstorbenen stieg somit auf 466.

Wichtige Corona-Zahl knapp unter Grenzwert

Die steigende Zahl der Covid-19-Patienten und -Patientinnen auf Intensivstationen in Baden-Württemberg nähert sich der Marke von 250, die für härtere Gegenmaßnahmen entscheidend ist. Am Mittwoch (Stand 16.00 Uhr) waren es 242 Fälle, 8 mehr als am Vortag. Wird der Wert von 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten, ruft Baden-Württemberg die sogenannte Warnstufe mit strengeren Regeln vor allem für Ungeimpfte aus.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg ebenfalls und lag am Mittwoch bei 4,2 nach 3,9 am Vortag. Sie gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona-Symptomen in eine Klinik kommen. Liegt sie an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen bei 8,0 oder darüber, ist das ebenfalls ein Kriterium für die Corona-Warnstufe.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.