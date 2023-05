Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Arbeitgeberpräsident Dulger in Mannheim: „Deutschland muss einfacher werden“: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat vor einer De-Industrialisierung in Deutschland gewarnt, wenn sich die Rahmenbedingungen für Unternehmen nicht verbessern

Wird Todd Woodcroft der neue Trainer der Adler Mannheim Die Adler Mannheim könnten ihre Suche nach einem neuen Trainer bald abschließen. Auf der Kandidatenliste ganz oben steht der Name Todd Woodcroft - der Kanadier hat aber noch einen Vertrag bei der University of Vermont

So kam es zur Schließung des Mannheimer Fahrlachtunnels: Warum musste die Verkehrsachse im August 2021 abrupt gesperrt werden? Wer war dafür verantwortlich? Ein Bericht aus dem Rathaus liefert teilweise überraschende Antworten

Wieder ein Wechsel in Mannheims Grüner Gemeinderatsfraktion: Nach Deniz Gedik und Patrick Haermeyer vor ein paar Wochen gibt es nun den nächsten Wechsel in der Grünen-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat. Ein Nachfolger steht bereits fest

Wer sind die Männer, die für Sex bezahlen: Kerstin Neuhaus hat als Teil eines internationalen Forschungsteams knapp 100 Freier in Deutschland befragt. Im Interview spricht sie über die Forschungsergebnisse

Teure Bäume: Wie Heidelberg Einen großen Baum in einem eng bebauten Stadtviertel zu pflanzen, ist aufwendig und teuer. Heidelberg geht diesen Weg. Wo die neuen Bäume gepflanzt werden

Intandant Nico Hofmann: „Glamour interessiert uns immer weniger“: Der Intendant Nico Hofmann und der Künstlerische Leiter Thomas Laue sprechen im Interview über das diesjährige Uraufführungsstück „Brynhild“ bei den Nibelungenfestspielen in Worms. Im Wesentlichen gehe es in diesem Jahr um eine „Demontage von Frauen- und Männerklischees“

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date