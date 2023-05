Arbeitgeberpräsident Dulger in Mannheim: „Deutschland muss einfacher werden“

Mannheim. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat vor einer De-Industrialisierung in Deutschland gewarnt, wenn sich die Rahmenbedingungen für Unternehmen nicht verbessern. „Wir brauchen eine zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik. Deutschland muss wieder einfacher werden, besser und schneller“, sagte Dulger am Dienstagabend bei der Veranstaltung „Endlich Optimismus! Was braucht Deutschland jetzt?“ des „Mannheimer Morgen“ und der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor rund 80 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Kultur und Politik forderte der Heidelberger Unternehmer – Dulger ist auch Geschäftsführender Gesellschafter des Dosierpumpenherstellers Prominent – von der Politik deutlich mehr Tempo bei der Umsetzung von Reformen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland brauche dringend „eine Frischzellenkur“, aber es gehe nur mit quälender Langsamkeit voran. „Von wegen Deutschlandtempo! Uns fehlt der Schwung und der Mut zur Erneuerung, die Bereitschaft, Risiken einzugehen und eingefahrene Wege zu verlassen“, mahnte Dulger im neuen Museum Peter und Traudl Engelhornhaus.

Dulger drängt auf Abbau der Bürokratie

„Die Fakten liegen auf der Hand: Seit Jahren verliert Deutschland Positionen in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit“, so Dulger. Deutschland sei auch kein Top-Standort mehr für Investoren. „Wir müssen alles tun, damit Deutschland nicht wieder zum schwachen Mann Europas wird.“ Das Geschäftsmodell, das Deutschland stark gemacht habe, komme an seine Grenzen: Die exportstarke Industrie gerate zunehmend unter Druck, der Mittelstand sei „unverhältnismäßigen Belastungen und Regulierungen ausgesetzt.“

Der Arbeitgeberpräsident drängte daher vehement auf einen Abbau der Bürokratie. Unter anderem bei der Arbeitszeit bräuchten die Unternehmen mehr Flexibilität. „Was wir hier gerade erleben mit all diesen Regularien ist eine Planwirtschaft - nur leider ohne Plan“, kritisierte Dulger.

Was sagt Dulger zur Vier-Tage-Woche?

Forderungen von Gewerkschaften nach einer Vier-Tage-Woche nannte der Unternehmer unterdessen populistisch und „wirtschaftlich völlig verantwortungslos“. „Wir haben jetzt schon nicht mehr genügend Erwerbstätige, um unseren Wohlstand zu erhalten. Wir werden das Problem nicht lösen, indem wir alle weniger arbeiten - und das noch bei vollem Lohnausgleich“, sagte er in der Diskussion mit MM-Chefredakteur Karsten Kammholz und Bettina Eschbacher, Leiterin des MM-Wirtschaftsteams.

Mit Blick auf fehlende Fach- und Arbeitskräfte in vielen Branchen sagte Dulger, es sei wichtig, das inländische Arbeitskräftepotenzial intensiver zu nutzen. Dafür müssten die Rahmenbedingungen verbessert werden. Als Beispiel forderte der Arbeitgeberpräsident, die abschlagsfreie Rente ab 63 sofort abzuschaffen. Sie habe zu einem Braindrain – also einem Verlust hochqualifizierter Arbeitskräfte – geführt.