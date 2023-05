Erfolgreiche Migranten - zwei Gründergeschichten aus Mannheim

Mannheim. Rund um den Marktplatz, in der Marktstraße und in den umliegenden Straßen finden sich immer mehr türkische Geschäfte, Restaurants und ähnliches. Man spricht schon lange von einem Klein-Istanbul oder auch Little Istanbul. Im Bild: Rund um den Marktplatz, in der Marktstraße und in der Breiten Straße und angrenzend ist immer mehr türkisches Flair zu finden.

© Christoph Blüthner