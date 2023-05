Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montagmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Gefängnis wird für rund 85 Millionen Euro saniert und umgebaut: Bis 2029 will das Land Baden-Württemberg mehrere alte JVA-Gebäudeteile erneuern und energetisch sanieren. Auch Neubauten sind geplant - und die gestalten sich besonders aufwändig, weil es bei Bauvorhaben auf dem Gefängnisgelände einiges zu berücksichtigen gibt

Warum Mannheim für Busreiseveranstalter nicht spannend genug ist: Seit zwei Wochen läuft die Bundesgartenschau Wohin es stattdessen geht und was die Gründe sind

Gastbeitrag zum Kostümverbot auf der Buga In einem Gastbeitrag beschäftigt sich Michael Kötz, Intendant des "Festival des deutschen Films Ludwigshafen" mit kultureller Aneignung. Anlass ist der Skandal um das Kostümverbot für eine Tanzgruppe auf der Buga

Warum es wichtig ist, mit Kindern Achtsamkeit zu üben: Schulstress, Hobbys, das faszinierende Smartphone: Auf Kinder wirken viele Außenreize ein. Das kann überfordern. Die Kleinen sind aber wahre Meister der Achtsamkeit - Eltern können das zusätzlich fördern

100 Jahre Ahmadiyya - Wer die Ahmadis sind und wie sie Mannheim mitgestalten: Demokratisch, gebildet und gläubig. Wer die Ahmadis sind, was die muslimische Bewegung aus Pakistan ausmacht und wie ihre Anhänger und Anhängerinnen die Stadt verändern und mitgestalten

Wird die Quote für günstiges Wohnen in Mannheim doch erhöht: Die Stadt Mannheim hat eine neue Strategie erarbeitet, wie sie den angespannten Wohnungsmarkt entschärfen will. Doch die eigentlich geplante Vorentscheidung fällt aus. Eine Fraktion hat noch "Beratungsbedarf"

