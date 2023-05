Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bundesgartenschau Warum Mannheim für Busreiseveranstalter nicht spannend genug ist

Seit zwei Wochen läuft die Bundesgartenschau in Mannheim. Bald werden größere Besuchergruppen in Reisebussen erwartet. Von der Stadt werden sie indes nicht viel sehen. Wohin es stattdessen geht und was die Gründe sind