Ludwigshafener Messerangriff: Die Geschichte des einzigen Überlebenden: Oggersheim ist für Marcel Kling Heimat und vertrautes Umfeld. Am 18. Oktober 2022 wird ihm im Rossmann ein Messer in den Körper gerammt, in der Absicht, ihn zu töten. Seitdem ist für den 27-Jährigen alles anders

„Wir müssen uns zu den Verbrechen bekennen“: Stephan Burger, Erzbischof des Bistums Freiburg, zu dem auch Mannheim und der Rhein-Neckar-Kreis gehören, muss einen Scherbenhaufen zusammenkehren: Sein Vorgänger hat Missbrauch konsequent vertuscht. Ein Interview

Besuch an einer Brennpunktschule: Ein Tag an der Grundschule Gräfenau: An der Gräfenauschule sollen 40 Grundschülerinnen und Grundschüler die erste Klasse wiederholen. Wie sieht ein Tag in einer ersten Klasse aus, in der kein Kind richtig gut Deutsch sprechen kann?

Wenn's im Schwetzinger Tunnel brennt: Die Brandkatastrophe von Kaprun hat alles verändert. Auch die Rettungskonzepte. Baden-Württemberger Feuerwehrleute üben in der Schweiz. Die Schwetzinger Wehr probt jetzt erstmals im Straßentunnel auf der B 535

Joar Berge tauscht Partyleben gegen Kuhstall: Der Lebenshof in Mörlenbach: Joar Berge ist so etwas wie ein Kuh-Flüsterer. Warum er für die Rinder sein prickelndes Leben auf den Partys der Welt eintauschte und nun jeden Tag im Stall beginnt

