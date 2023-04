Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntagmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Heimat ist hier" - Die interaktive Ausstellung im alten Gym der US Armee: „Heimat ist hier“ heißt die interaktive Ausstellung der GBG Unternehmensgruppe in der alten Sporthalle der US Armee direkt vor dem Eingang der Bundesgartenschau

Paula Hartmann in Mannheim - Wie eine Nacht in Berlin: Große Gefühle, Champagnerlaune und viele neue Stücke. Bei ihrem seit Wochen ausverkauften Konzert in der Alten Feuerwache überzeugt Paula Hartmann mit ihrem verkaterten R'n'B-Sound - bis die Tränen fließen

10 Grüne Glücksorte in und um Mannheim: Die Autorin Nina Badelt nennt folgende grüne Glücksorte in (und einen außerhalb von) Mannheim

Luise von Baden - Die Patin des Luisenparks: Nach ihr ist der Luisenpark benannt und auch der Luisenring. Vor genau 100 Jahren, am 23. April 1923, starb Großherzogin Luise von Baden

Durham - Säulen des Glaubens: Das englische Durham fußt mit seiner Kathedrale und dem benachbarten Schloss auf langer Geschichte und vielen Geschichten. Doch die Universitätsstadt ist alles andere als verstaubt, sondern begeistert mit ihren Motiven auch die Generation Instagram

Löwe Uwe Gensheimer hat den Pokalfluch endlich besiegt: Neunmal ging Uwe Gensheimer mit den Rhein-Neckar Löwen beim Final Four um den DHB-Pokal mit leeren Händen vom Platz, beim zehnten Anlauf darf der gebürtige Mannheimer feiern. Zuvor wird er fast noch zur tragischen Figur

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date