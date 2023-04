"Heimat ist hier": Die interaktive Ausstellung im alten Gym der US Armee

Mannheim. Der Tisch mit den Legosteinen ist sofort nach der Ausstellungseröffnung umringt, und gleich fangen ein paar Leute an, hier die bunten Klötzchen aufeinander und aneinanderzufügen. 19.400 solcher Klötzchen gibt es – genau so viele, wie die GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft an Wohnungen vermietet. Dazu kommt ein riesiges Stadtmodell, Bildschirme mit Animationen und große Litfaßsäulen, um Grüße oder Gedanken loszuwerden. Schließlich will die GBG, 1926 als städtisches Wohnungsunternehmen gegründet und inzwischen mit 1200 Mitarbeitern weit über den Wohnungsbau hinaus tätig, mit den Mannheimern in Kontakt treten.

Später ein Kindergarten?

Dazu gibt es jetzt diese Ausstellung im „Gym“, der alten Sporthalle der Spinelli-Kaserne, direkt vor dem Gelände der Bundesgartenschau. Die mächtigen Holzträger des Dachs haben schon viel gesehen – Soldaten der Wehrmacht, amerikanische GIs und Basketballstars. Die alte Sporthalle ist das älteste Gebäude. Unter Denkmalschutz steht sie aber nicht. In der Anfangszeit der Pionierkaserne der Wehrmacht diente sie als Reithalle der Offiziere – die Pferdekoppeln waren im Norden der Halle angebaut. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner die Kaserne beschlagnahmten, nutzten sie die Halle erst als Kino, dann ab den 1980er Jahren als Sporthalle. Während des berühmten Mannheimer Albert-Schweitzer-Turniers, zu dem die Basketball-Weltelite anreiste, trainierte hier die amerikanische Nationalmannschaft. Die GBG hat im April 2020 den südlichen Teil der alten Feudenheimer Pionierkaserne vom Bund erworben, insgesamt eine Fläche von 8,4 Hektar, und plant nach der Bundesgartenschau hier ein Wohngebiet.

Zuletzt diente die alte Sporthalle der Bundesgartenschau-Gesellschaft für Veranstaltungen und Besuchergruppen. Nun hat die GBG sie renoviert, um bis 8. Oktober den Gartenschaubeitrag der GBG aufzunehmen. Danach wird die Halle – vielleicht – Standort einer Kindertagesstätte für das dann dort entstehende Wohngebiet. Dafür laufen aber noch Untersuchungen, ob das statisch und mit Blick auf den Brandschutz funktioniert.

Zunächst zeigt die GBG, dass ihre rund 1200 Mitarbeiter „einen wesentlichen Beitrag zur Stadtgestaltung zu leisten“, so Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG-Gruppe. „Wir machen Mannheimern in allen Lebensphasen ein Angebot für ein attraktives Wohnen und Leben in ihren Quartieren“, erklärte Frings, etwa durch die Märkte zur Nahversorgung vom Markthaus oder durch die Altenpflegeheime. So schaffe die GBG in Mannheim „ein Stück Heimat“, erklärte er den Titel der Ausstellung „Heimat ist hier“. Schnell würden besonders viele Mannheimer beim Besuch merken, „dass auch Teile ihres Lebens mit uns in Verbindung stehen“, so Geschäftsführer Karl-Heinz Frings. Kernaufgabe bleibe dabei indes, breiten Schichten der Bevölkerung preisgünstiges Wohnen zu ermöglichen.

Die interaktive Mitmach-Ausstellung ist donnerstags und freitags von 14 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt frei und auch ohne Buga-Ticket möglich. Ab 27. April werden im 14-tägigen Rhythmus die Kulturevents „Spinelli Sounds“ am Abend geboten, bei gutem Wetter als Open Air. Außerdem ruft die GBG Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren, die in Mannheim wohnen oder zur Schule gehen, auf, ihrer Kreativität zum Thema „Heimat ist…“ freien Lauf zu lassen. Die prämierten Einreichungen werden dann Teil der Ausstellung „Heimat ist hier“.