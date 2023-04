Podcast "Adler Check": Neuanfang auf dem Eis und hinter der Bande

Mannheim. Es besteht Redebedarf nach dem Play-off-Aus der Adler Mannheim. MM-Sportredakteur Philipp Koehl spricht deshalb in der neuesten Folge des „Adler-Checks“- dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen - mit seinem am Telefon zugeschalteten Gast Sven Metzger von „Eiszeit FM“ über die Gründe des Scheiterns. Für Metzger, der die Adler schon seit einigen Jahren als Podcaster begleitet, ist klar: Halbfinalgegner ERC Ingolstadt war einfach in „vielen Belangen die bessere Mannschaft“.

Zwar sind die Statistiken zwischen Mannheim und Ingolstadt recht ausgeglichen, gerade in puncto Torschüsse, doch Metzger macht hier einen Unterschied in der Qualität aus. Soll heißen: Ingolstadt hat Mannheim viel weniger klare Chancen gegeben als umgekehrt.

Viel Veränderung in der Defensive

Zudem wurde Ingolstadt laut Metzger von ihrem Trainer Mark French besser auf den Gegner und die sich während einer Play-off-Serie immer wieder ändernden Gegebenheiten eingestellt.

Nicht nur, aber auch deshalb spricht sich Metzger für einen Neuanfang sowohl auf dem Eis wie auch hinter der Bande aus und liegt in diesem Punkt mit Koehl auf einer Wellenlänge.

Denn in der neuen Folge soll es nicht nur um den schmerzhaften Blick zurück gehen, sondern auch schon darum, welche Schritte der Club für die neue Saison gehen sollte, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Da sind sich die beiden gerade beim Blick auf den Kader schnell einig. Der Tenor: In der Verteidigung muss und wird sich viel verändern.

Das gilt aber natürlich auch für den Sturm. In diesem Mannschaftsteil müssen die Adler mit Nico Krämmer, Markus Eisenschmid und Lean Bergmann den Abgang von drei Nationalspielern verkraften. Und auch die ausländischen Spieler, deren Verträge auslaufen, konnten sich laut dem Duo nur bedingt für ein längeres Engagement empfehlen.

Trotz Play-off-Aus und großer Analyse darf aber auch in dieser Folge der Blick über den Tellerrand nicht fehlen. In dieser Kategorie ist die aktuell laufende Eishockey-Frauen-WM in Kanada genauso Thema wie die DEB-Bewerbung für die Titelkämpfe 2027 mit den Austragungsorten Mannheim und Düsseldorf.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und diesen Podcast bekommen hat - super. Herunterladen und abonnieren können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcasts. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie etwa Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Amazon Music. red