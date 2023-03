Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Mannheimer Feuerwehr auf die steigende Einsatzzahlen reagiert: Die Feuerwehr muss immer öfter zu immer komplizierteren Einsätzen ausrücken. Wie sie auf die wachsenden Risiken richtig reagieren kann, wird derzeit für einen neuen Brandschutzbedarfsplan untersucht.

Premiere auf Mannheimer Buga - Spezial-Toilette produziert Strom aus Urin: Strom aus Urin gewinnen, um damit das Smartphone zu laden? Auf der Mannheimer Bundesgartenschau wird eine Spezialtoilette vorgestellt, die genau das kann. Doch es gibt strikte Vorgaben.

BG Klinik in Ludwigshafen nutzt einzigartigen OP-Roboter: Die Greifwerkzeuge sind handflächengroß - und können mit mikroskopisch kleinen Nadeln nahezu unsichtbare Fäden vernähen. Die BG Klinik Ludwigshafen geht als eines der ersten Krankenhäuser überhaupt neue Wege in der Mikrochirurgie.

Mannheimer Professorin - Werbeverbot für Süßigkeiten "ist eine gute Idee": Rund jedes vierte Kind in Deutschland ist zu dick, der Bundesernährungsminister will deshalb Süßigkeiten-Werbung für unter 14-Jährige verbieten. Gesundheitspsychologin Jutta Mata erklärt, warum die Pläne aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll sind.

Chorwettbewerb - "MM" und Buga23 bringen die Region zum Singen: Mit einem Chorfestival Rhein-Neckar starten der "Mannheimer Morgen" und die Buga 23 einen großen Chorwettbewerb, der am 23./24. September in der Baumhainhalle des Luisenparks Mannheim ausgetragen wird.

Mannheimer Psychologin - Das sind die besten Haustiere für Kinder: Ein Haustier kann sich positiv auf die kindliche Entwicklung auswirken. Doch Eltern sollten ihre Kinder nicht überfordern. Die Mannheimer Diplom-Psychologin Sonja Tolevski rät deshalb erst mal zu diesen Tieren.

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date