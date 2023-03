Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was erwarten die Menschen von der Buga23? Die Bundesgartenschau findet 2023 in Mannheim statt? So ganz scheint sich das in Deutschland noch nicht herumgesprochen zu haben. Eine Umfrage zeigt außerdem, was die Buga bieten soll und wer kommen will

Wie eine Mannheimer Schule Erdbeben-Opfern hilft: Die Uhland-Grundschule in der Mannheimer Neckarstadt wandte sich mit einem Aufruf an die Eltern, den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zu helfen. Was dabei entstanden ist

Tim Bendzko: Arbeitsreicher Zwischenstopp mit dem Wohnmobil in Mannheim: Der Berliner Deutsch-Popsänger macht auf seiner Interview-Tournee zum neuen Album „April“ Station im Media Park des „Mannheimer Morgen“

Elf Musikvideo-Clips für gute Laune an grauen Tagen: Der Frühling kommt, die Temperaturen und auch die Laune steigen hoffentlich bald - zur Unterstützung hat die Redaktion aufmunternde Popsongs zusammengestellt

NTM-Hausautorin Kosodii erklärt, warum wir Theater brauchen: Im Interview spricht Anastasiia Kosodii, Dramatikerin aus der Ukraine und NTM-Hausautorin, über ihre Reise in die vom Krieg heimgesuchte Heimat und darüber, was sie zu einer politischen Theatermacherin werden ließ

Die schönsten Frühlingsspaziergänge in Mannheim und Region: Ob grüne Natur erforschen, rosa Blüten bestaunen oder rauen Hafencharme erkunden - hier kommen unsere sieben schönsten Strecken in Mannheim und Umgebung - ganz abseits des gerade gesperrten Luisenparks und der Buga

