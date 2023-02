Mannheimer Morgen Plus-Artikel Senegal Die begehrten Schätze des Sine-Saloum

Fisch essen die Deutschen am liebsten aus Konserven oder Tiefkühlpackungen. Frische Ware macht da einen eher kleinen Anteil aus am Fischverbrauch hierzulande. Das ist in Senegal unvorstellbar, wo Fisch als Hauptnahrungsmittel reich vor Ort lebt – und weitere Interessen weckt