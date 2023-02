Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Gegenwind für geplanten Abriss des Mannheimer Collini-Centers: Die Deutsche Wohnwerte will den Büroturm des Mannheimer Collini-Centers für vier Neubauten plattmachen - doch dagegen regt sich Widerstand. Bewohner des Wohnturms kämpfen gegen den Abriss und für eine Sanierung

Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt - Weitere Sperrung vor Generalsanierung: "Dringend erforderliche Arbeiten" machen bereits Anfang 2024 eine längere Sperrung der Riedbahn erforderlich - nur wenige Monate vor der halbjährigen Generalsanierung. Das sorgt für Unmut

Ein Jahr Krieg in der Ukraine - Das findet in Mannheim dazu statt: Läutende Kirchenglocken, Friedensgebete, Gedenken an die Opfer - aber auch Diskussionsrunden, die den internationalen Konflikt analysieren: Der 24. Februar steht ganz im Zeichen des Kriegs in der Ukraine

2:5 gegen die Haie - Adler-Fans verlassen Arena frühzeitig: Die Adler Mannheim verlieren nach einer biederen Leistung gegen die Kölner Haie mit 2:5. Im zweiten Drittel nahm das Debakel seinen Lauf

Mannheimerin backt bei TV-Show "The Sweet Taste": Die 26 Jahre alte Konditormeisterin Anna Fronek aus Mannheim kämpft bei der TV-Show „The Sweet Taste“ um ein Preisgeld von 25 000 Euro. Die erste Folge ist am 22. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen

Bundesgartenschau in Mannheim - 6 Highlights, die Sie nicht verpassen sollten: Pflanzen, Tiere, Kultur, Panoramablicke - die Bundesgartenschau in Mannheim hat viel zu bieten. Doch sechs Sehenswürdigkeiten sollten Sie sich unbedingt näher anschauen - von der Seilbahn bis zur Riesenschlange

Podcast "Buwe Gebabbel": Mit dem Sieg gegen den SV Meppen hat der SV Waldhof nach Punkten mit dem 1. FC Saarbrücken auf dem Relegationsrang gleichgezogen. Die Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller besprechen die aktuelle Lage

