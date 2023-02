Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neustart der Mannheimer Narren klappt nach der Corona-Pause fast überall: Die Fasnachtskampagne 2023 nähert sich ihrem Ende. Wie lief es nach zwei Jahren Corona-Zwangspause bei den Mannheimer Vereinen? Zwischen "ausverkauft" und "ausbaufähig"

Wie Isabel Cademartori die Münchner Sicherheitskonferenz erlebt hat: Zum ersten Mal hat Mannheims SPD-Bundestagsabgeordnete an der Sicherheitskonferenz teilgenommen. Sie zieht ein durchwachsenes Fazit der dreitägigen Tagung

Buga in Mannheim: Schriesheimer Winzer pflegen Weinberg: Auf der Bundesgartenschau steht ein kleiner Weinberg. Gepflegt wird er von der Winzergenossenschaft Schriesheim. Dort kann man die Weintrauben nicht nur angucken, sondern auch probieren

Warum Studis bei SRH in einem Gefängnis lernen: Der Heidelberger SRH-Konzern will laut Vorstandschef Christof Hettich neue Wege in der Lehre gehen. Dabei setzen sie auch auf ungewöhnliche Standorte

Jazztrompeter Thomas Siffling ist nun offiziell "Adel von de Gass": Der Trompeter Thomas Siffling ist für seine Verdienste um Musik und Kultur in der Stadt gewürdigt worden - allerdings nur vor 200 Zuschauern

Polizei schießt in Weinheim auf Spielplatz bei "Bedrohungslage" - Mann verletzt: Zuvor kontrollierte die Polizei zwei streitende Männer. Dann soll ein 34-Jähriger ein Messer gezogen und die Beamten angegriffen haben

Meyerhoff-Verfilmung: Ein Wechselbad der Gefühle: Mit gutem Gespür für die Vorlage hat Regisseurin Sonja Heiss einen Roman von Joachim Meyerhoff fürs Kino aufbereitet. Darin glänzen vor allem Devid Striesow als Richard Meyerhoff und Laura Tonke als dessen Ehefrau Iris

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date