Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Zehn Urlaubsziele, die die Deutsche Bahn ab Mannheim direkt anfährt: Urlaub in Italien, Kroatien oder Tschechien mit der Bahn - das ist ab Mannheim und Heidelberg Ein Überblick über die Direktverbindungen und Tipps für die Urlaubsplanung

Fasnachtsumzüge in Mannheim und der Region - Wo es am Sonntag weitergeht: Der große närrische Lindwurm fällt am heutigen Sonntag aus. Aber unter anderem in Neckarau, Ilvesheim und Ziegelhausen ist doch was los

Wie ChatGPT Mannheims Hochschulen verändert: Während sich Rektorate Gedanken um Prüfungsformate machen, fordern Studierendenvertreter, die KI ins Studium zu integrieren. Das Studium wird sich verändern

Die zehn wichtigsten Mannheimer Sehenswürdigkeiten neben der Buga 23: Eine Aussichtsplattform mit Drehrestaurant, eine alte Sternwarte und ein Wahrzeichen aus Sandstein. Neben der Bundesgartenschau gibt es in Mannheim viel zu entdecken

„Bülent Blanc“ oder Apaches Niederfelder-Cuvée – welche regionale Künstler auf Wein setzen: Wein, Vibes und Gesang – dass Kultur und Rebensaft harmonieren, wussten schon die alten Römer. Auch Kreative aus der Region haben in den letzten Jahren Weine veröffentlicht

