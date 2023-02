05

Trotz aller barocken Frömmigkeit – Mannheim war im 18. Jahrhundert auch Machtzentrum, Regierungs- und Verwaltungssitz. Dazu gehört nun einmal Militär. Etwa 5000 Soldaten zählte die Garnison, und als ihr Waffenarsenal ist 1777/1778 als letzter Monumentalbau von Carl Theodor nach Plänen des Baumeisters Peter Anton von Verschaffelt das Zeughaus in C 5 errichtet worden. Es eines der bedeutendsten Baudenkmälern des deutschen Frühklassizismus und dient heute den Reiss-Engelhorn-Museen.

Blickfang an der Fassade: das Portal mit dem prächtig gearbeiteten kurpfälzischen Wappen. Die in Stein gehauenen Rüstungen, Lanzen, Harnische und Kriegsarmaturen an den drei Schauseiten sollten keinen Zweifel an der Wehrhaftigkeit der Pfalz aufkommen lassen. Das bisherige „Zeug- und Schütthaus“ in B 3 ließ der kunstsinnige Fürst zu einem Nationaltheater umbauen. Noch vor der Fertigstellung des neuen Zeughauses, in der Silvesternacht 1777, siedelte Carl Theodor nach München über, ließ Zeughaus und Nationaltheater gleichsam als Abschiedsgeschenk zurück.

Das Zeughaus diente Anfang des 20. Jahrhundert als Leihhaus. Seit 1951 beherbergt es das Reiß-Museum, heute ist es Teil der mehrere Gebäude umfassenden Reiss-Engelhorn-Museen. Zum Stadtjubiläum 2007 wurde der klassizistische Bau generalsaniert und das 1889 abgebrannte und seitdem flachere Dach in seiner ursprünglichen hohen Form rekonstruiert. Im sogenannten Kugelhof oder Kugelgarten des Zeughauses in C 5, dort, wo früher „Bomben und Kugeln“ gelagert wurden, speist man heutzutage stilvoll und genießt das historische Ambiente des alten kurfürstlichen Waffendepots. Gegenüber vom Zeughaus wurde das Museum 1988 durch einen Neubau auf D 5 nach dem Entwurf des Mannheimer Architekten Carlfried Mutschler erweitert.

Die „aufgebrochene“ Fassade wurde vom Künstler Erwin Bechtold entworfen. Seine Intention war es, Risse und Spalten als „Erinnerungsmale an Ausgrabungen, an Ruinen“ in die verkleidenden Sandsteintafeln einzufügen. Im Inneren sind um die große Eingangshalle auf drei Ebenen verteilte Ausstellungsflächen und ein Vortragssaal mit 400 Plätzen, der Anna Reiß-Saal, untergebracht. Während im Zeughaus Kunst-, Stadt- und Theatergeschichte sowie Schätze der Antike oder von Kirchen zu sehen sind, dient das Museum Weltkulturen in D 5 der Archäologie sowie einer Sonderausstellung zu Ägypten. der Museumskomplex umfasst noch zwei weitere Häuser in C 4 mit Musikinstrumenten, Glas- und Fotokunst.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an an baden-württembergischen Feiertagen 11 bis 18 Uhr

Preise: Die Eintrittspreise richten sich nach den aktuellen Ausstellungen

Infos: www.rem-mannheim.de