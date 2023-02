Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ehrenamt Diese zwei Fasnachtsumzüge gibt es dieses Jahr in Mannheim

Zwei Vereine haben bis zuletzt an den Planungen für die Fasnacht gefeilt. Das wird geboten. In anderen Stadtteilen musste der Umzug wiederum abgesagt werden. Wieso es in Feudenheim vielleicht doch einen Umzug hätte geben können