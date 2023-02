Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Balkonkraftwerke und PV-Anlagen: Zuschüsse der Stadt Mannheim: Vom neuen Kühlschrank bis zum Heizungstausch: Die Stadt Mannheim hat jetzt die Regelungen für ihre Förderprogramme vorgelegt. Am Donnerstag diskutieren die Stadträte darüber

S-Bahn Rhein-Neckar im bundesweiten Vergleich am unpünktlichsten:

Pilotprojekt in Wilhelmsfeld und Sandhausen zur Früherkennung von Waldbränden: Waldbrände entdecken, bevor sie sich ausbreiten: Dafür testet der Rhein-Neckar-Kreis die Technologie LoRaWAN in Wilhelmsfeld und Sandhausen. Wie das System funktioniert und welche weiteren Schritte geplant sind

Wohnungsbau: Fördergelder in Mannheim gut investiert: Ministerin Nicole Razavi überzeugte sich bei Vorzeigeprojekten in der Neckarstadt-West und auf der Schönau was aus den Städtebaumitteln des Landes geworden ist

Podcast "Migrationsstadt Mannheim" über die rassistischen Ausschreitungen auf der Schönau 1992: Safet Zivkovic kam im April 1992 aus Jugoslawien nach Mannheim, in die Asylunterkunft auf der Schönau. Er erlebt an Christi Himmelfahrt mit, wie ein Mob vor der Unterkunft wütet. Im Podcast erzählt er, wie er sich gefühlt hat

Unsere Kulturtipps der Woche: Von Cavalluna bis Manowar und Sezuan: Der KulTour-Blick auf die Terminkalender zeigt Showkunst mit Pferden und rekordlauten Metal in der SAP Arena sowie einen Brecht-Klassiker an neuer NTM-Spielstätte und viel Klassik

