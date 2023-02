Unsere Kulturtipps der Woche: Von Cavalluna bis Manowar und Sezuan

Metropolregion. INHALT

Donnerstag: Manual Göttschings „E2-E4“, Abschluss Imaginale, The Wolf Is Back im Capitol, Wochenprogramm Ella & Louis, „Flashdance – das Musical“, Rockabilly im 7er Club, Jane, Epitaph und Fargo im Rex

Freitag: Brecht auf Franklin, Kurt Krömer, Mischa Maisky bei den Mannheimer Philharmonikern, Rapper Dardan im Capitol, Marvin Merkhofer im Schatzkistl

Samstag: Cavalluna, Schlosskonzert KKO, Stamitz Orchester, Festival Schöner Lügen mit Dota Kehr und Alin Coen, Musikkabarettistin Martina Brandl, Mundstuhl

Sonntag: „Der Barbier von Sevilla“ des NTM im Pfalzbau, Martin Grubinger beim SWR Konzert, „Nightwash“ im Karlstorbahnhof, Füenf in der Halle 02, Fräulein Baumann im Capitol

Montag: IG Jazz Tuesday im Capitol-Casino

Dienstag: Olga Reznichenko Trio in der Klapsmühl‘

Mittwoch: Manowar in der SAP Arena, Robbie Williams in Frankfurt, Simply Quartet in den REM

DONNERSTAG



Theater Felina-Areal zeigt Tanzstück zu Manuel Göttschings Komposition „E2-E4“

Mannheim. Er war ein Pionier der elektronischen Musik: Im vergangenen Dezember ist der Komponist und Multiinstrumentalist Manuel Göttsching plötzlich und unerwartet verstorben. Auf seinem 1981 eingespielten, nach einem Schach-Eröffnungszug benannten Werk „E2-E4“ basiert eine Aufführung, die am Donnerstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, im Mannheimer Theater Felina-Areal Premiere feiert - Göttschings Musik wird darin in Tanz, Performance und Licht umgesetzt. Der Protagonist der „Berliner Schule“ sollte selbst an diesem Abend dabei sein: „Er wollte die Premiere mit uns in Mannheim live spielen und war von der Idee begeistert, sein Stück in der Quadratestadt mit Tanz auf die Bühne zu bringen“, schreibt das Theater Felina-Areal. „Wir widmen ihm unsere Tanz-Show in höchstem Respekt und danken seiner Frau Ilona, dass sie uns dieses Erbe für unsere Produktion anvertraut und uns bei der Umsetzung von Anfang an unterstützt hat.“ Die Premiere von „E2-E4 - Die unsterbliche Partie“ ist bereits ausverkauft. Die nächsten Vorstellungen folgen am Montag und Mittwoch, 13. und 15. Februar, jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt acht Euro. Reservierungen sind auf der Theaterhomepage oder unter Tel. 0621/336488 6 (AB) möglich.

Infos: theater-felina.de

Figurentheaterfestival Imaginale in Mannheim endet am Sonntag

Mannheim. Wenn sich Figuren-, Objekt- und Schauspiel zu einer Kunstform vereinen: Fünf weitere Produktionen stehen bei dem noch bis Sonntag, 12. Februar, in Mannheim ausgerichteten Internationalen Theaterfestival animierter Formen – der Imaginale - auf dem Programm. An ein Publikum ab acht Jahren richtet sich dabei das Stück „Les Géométries du dialogue“, das am Donnerstag, 9. Febuar, um 11 und 17 Uhr im Saal des Jungen Nationaltheaters (JNTM) aufgeführt wird. Die Inszenierung der französischen Cie. Juscomama verbindet Maskenspiel mit Live-Malerei sowie Klang- und Objekttheater. Karten gibt es für 13 Euro, ermäßigt sieben Euro, der Geschwisterpreis beträgt vier Euro (dieselben Konditionen gelten auch die weiteren Vorstellungen beim JNTM).

Ihre unheimlichen Geschichten, die „Uncanny Stories“, präsentieren Jan Jedenak aus Deutschland und Ariel Doron aus Israel am selben Donnerstag ab 20 Uhr in der Alten Feuerwache. Jedenaks „/Séance/“ beschwört dabei, inspiriert von Guy de Maupassants fiktivem Tagebuch „Le Horla“, das Unsichtbare. In Dorons „Boxed“ entsteht aus fast nichts (eben nur der titelgebenden Schachtel) eine berührend-komische Geschichte über einen einsamen Mann, der versucht, mit sich und der Welt in Kontakt zu kommen. Karten kosten (wie auch für die anderen Imaginale-Stücke in der Feuerwache) an der Abendkasse 18 Euro, im Webshop 17,50 Euro plus Gebühr .

Mit „Envahisseurs / Eindringlinge“ (ab sieben Jahren) präsentiert die französische Cie. Bakélite ihr „Theater für nicht identifizierte Objekte“ am Freitag, 10. Februar, 10 Uhr, und am Samstag, 11. Februar, um 14 und 17 Uhr im Studio Feuerwache des JNTM. Die Freitagsvorstellung ist ausverkauft. Olivier Rannou stürzt sich hierbei in die „Geschichte einer unglaublichen Begegnung, sichtbar begeistert von der Filmwelt der ersten Alien-Invasionsfilme der 1950er Jahre.“

Maschinelles Tanztheater zeigen das O-Team feat. Antje Töpfer in „Wetware — zur Technologie der Seele“ am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache. Das Puppen- und Objekttheater erzählt „von der Neuerfindung der Natur, elektro-zellulären Schaltkreisen, intimen Wünschen, chemischen Reaktionen und der Technologie der Seele.“

Den Abschluss des Mannheimer Imaginale-Programms bildet am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr (ausverkauft) und 17 Uhr die Produktion „BIG BOX & kleines Orchester“ von florschütz & döhnert (Michael Döhnert und Melanie Florschütz), ein Objekttheater mit Live-Musik für ein Publikum ab vier Jahren, das im Studio Feuerwache beim JNTM gezeigt wird: „Zwischen Manipulation und Autonomie beginnt alles auf der Bühne miteinander zu spielen: das Licht, die Musik, die Menschen und die Objekte.“

Komplette Übersicht: imaginale.net

Capitol-Konzert „The Wolf Is Back“ präsentiert Rock-Klassiker

Mannheim. Klassiker der Rockgeschichte präsentiert die Konzertveranstaltung „The Wolf Is Back“, für die sich am Donnerstag, 9. Februar, um 20 Uhr der Vorhang im Mannheimer Capitol hebt. Mit der Eigenproduktion setzt das Kulturhaus das Format „The Wolf With The Red Roses“ fort, das 2013 Premiere feierte. Von Meat Loaf über Peter Gabriel bis zu Bruce Springsteen und U2 reichte damals die Bandbreite der Songs, die in der neuen Ausgabe von Kathi Presser, Sascha Lien, Sascha Kleinophorst und Sascha Krebs gesungen und der Capitol-Live-Band gespielt werden. Karten gibt es für 33 oder 38 Euro unter Tel. 0621/3367333. Im Webshop kosten sie 35,50 oder 40,50 Euro (zum Selbstausdrucken). Im Internet: capitol-mannheim.de

Musik zum Träumen, Swingen und Grooven erklingt im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis

Mannheim. Im Breuer-Hermenau Quartet haben sich die Saxofonistin Carolyn Breuer und die Pianistin und Sängerin Andrea Hermenau zusammengeschlossen, die am Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis ihr erstes Album „Oneironaut“ vorstellen. Und jenes „soll den Menschen die Möglichkeit eröffnen, sich in schweren Zeiten wie diesen in andere Welten zu träumen“, heißt es im Programmkalender. Begleitet werden sie dabei von Henning Sieverts am Bass und Christian Lettner am Schlagzeug. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 24 Euro, im Vorverkauf 22 Euro.

„Swing At Its Best!“ bringt das Thilo Wagner Trio gemeinsam mit dem englischen Swing-Trompeter, Sänger und Gitarristen Colin Dawson am Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, im Ella & Louis zu Gehör. An der Seite von Pianist Wagner spielen Jean-Philippe Wadle (Bass) und Oliver Mewes (Schlagzeug). Tickets sind im Vorverkauf für 24 Euro, an der Abendkasse für 26 Euro erhältlich.

Bei freiem Eintritt präsentieren Gitarrist Rüdiger Bolt und sein Ensemble KeyFour (Justin Zitt am Klavier, Shana Moehrke am Bass und Jakob Dinnebier am Schlagzeug) am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr in der Reihe Young Talents Jazz Bar modernen, melodiösen Jazz.

Hinter der Federation of the Groove, die am Montag, 13. Februar, 20 Uhr, im Ella & Louis konzertiert, stecken Gitarrist Bruno Müller, Keyboarder Martin Sasse, Bassist Claus Fischer und Schlagzeuger Hendrik Smock: „Funk und Fusion, griffiger Soul und satter Blues treffen auf perlenden Straight-Ahead-Jazz“, verrät die Vorschau, was das Publikum dabei erwartet. Karten kosten 20 Euro (Abendkasse: 22 Euro).

Kartenreservierung: www.ellalouis.de

„Flashdance – Das Musical“ noch dreimal in Ludwigshafener Ebert-Halle

Ludwigshafen. „What A Feeling!“, kann man da nur ausrufen: Noch dreimal bietet sich „Flashdance“-Fans die Gelegenheit, den Kult-Tanzfilm als Musical in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle zu sehen. Von Donnerstag bis Samstag, 9. bis 11 Februar, startet die Show dort täglich um 19.30 Uhr. Karten für „Flashdance – Das Musical“ kosten im Webshop zwischen 74,95 und 129,95 Euro („Mobile oder „PDF-Ticket“ unter https://showslot.com)

7er Club bietet Rockabilly und Psychobilly im Dreier-Pack

Mannheim. Keine langen Kerle aus Texas, sondern vielmehr drei Engländer, die Rockabilly und Psychobilly servieren, kann das Publikum am Donnerstag, 12. Januar, beim Konzert von The Long Tall Texans im Mannheimer 7er Clubs erleben. Im Vorprogramm gibt es (Neo-)Rockabilly und Rock 'n' Roll mit The Dukes of Tijuana und den Mason Dixon Hobos. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten sind bei eventim.de für 23,69 Euro (Selbstausdruck) erhältlich: www.eventim.de

Jane, Epitaph und Fargo erzählen im Bensheimer Musiktheater Rex Rock-Geschichte

Bensheim. „Original Classic Rock“ in dreifacher Klangstärke bringt das Bensheimer Musiktheater Rex am Donnerstag, 9. Februar, ab 20.30 Uhr auf die Konzertbühne. Mit dabei sind die 1970 gegründete und so erfolg- wie einflussreiche Hannoveraner Krautrock-Formation Jane; die dem Gründungsdatum nach noch ein Jahr älteren Dortmunder Kollegen von Epitaph und schließlich die jüngste Gruppe im Bunde, Fargo, die 1973 - gleichfalls in Hannover - aus der Taufe gehoben wurde. 38 Euro kostet der Eintritt an der Abendkasse, im Webshop 34 Euro (plus Gebühr). Zum Webshop: www.rex-ticketshop.de

FREITAG

Nationaltheater eröffnet neue Spielstätte mit Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ / Premiere ausverkauft

Mannheim. Mit der Premiere des Bertolt-Brecht Klassikers „Der gute Mensch von Sezuan“ wird am Freitagabend, 10. Februar, die neue Schauspiel- und Tanz-Spielstätte des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) im Alten Kino Franklin eingeweiht. Charlotte Sprenger inszeniert das Stück in der Bearbeitung von Philipp Plessmann mit Musik von Paul Dessau. Die Premiere und die Folgevorstellung am Sonntag, 12. Februar, sind indes schon ausverkauft. Karten gibt es erst wieder für die Aufführungen ab 17. Februar. Zur Eröffnung des Alten Kinos erwartet das Publikum am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Februar, bei freiem Eintritt zudem ein buntes Theaterprogramm mit Führungen, Darbietungen, Kinderschminken und Kostümverkauf. NTM-Eröffnungswochenende: nationaltheater-mannheim.de

Keine Online-Karten mehr für Kurt Krömer im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Für Kurt Krömers Gastspiel im Musensaal des Mannheimer Rosengarten, wo der Komiker und Autor am Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, sein Programm „Die Gönnung steigt“ präsentiert, sind online aktuell keine Tickets mehr erhältlich. Soweit verfügbar, können Eintrittskarten noch bei den Vorverkaufsstellen erworben werden. Die Tickethotline hat die Rufnummer 069/1 340 400 (20 Cent/Anruf, Mobilfunkpreise max. 60 Cent/Anruf).

Kurt Krömer im Interview mit Apache 207

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Mannheimer Philharmoniker konzertieren mit Cellist Mischa Maisky im Rosengarten

Mannheim. Als einer der bedeutendsten Cellisten der Gegenwart gilt Mischa Maisky, der am Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, zusammen mit den Mannheimer Philharmonikern unter dem Dirigat von Boian Videnoff im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten konzertiert. Auf dem Programm beim 4. Orchesterkonzert der Philharmoniker stehen Schostakowitschs Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 und Beethovens Symphonie Nr. 3 („Eroica“). Karten gab es im Online-Shop zuletzt noch in den Kategorien für 73 bis 95 Euro, ermäßigt 63 bis 82 Euro („Print at Home“). Infos und Karten: mannheimer-philharmoniker.de

Mannheimer Philharmoniker (mit Mischa Maisky, Boian Videnoff), Robert Schumanns Cello Concerto:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Auftritt von Rapper Dardan im Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. Ausverkauft ist das Konzert von Rapper Dardan, der am Freitag, 10. Februar, im Mannheimer Capitol auf seiner „Soko Disko Tour“ Station macht.

Singer-Songwriter Marvin Merkhofer mit „Das Regenbogenkind“ im Mannheimer Schatzkistl

Mannheim. Der Singer-Songwriter Marvin Merkhofer – der nicht zuletzt durch seine Teilnahme an der 2019er Ausgabe der TV-Show „The Voice of Germany“ in guter Erinnerung geblieben ist - spielt am Freitag, 10. Februar, im Mannheimer Schatzkistl ein Konzert, das den Titel „Das Regenbogenkind - In der Musik liegt die Ruhe“ trägt. „Mithilfe seiner Geschichten nimmt Merkhofer sein Publikum jedes Mal mit auf eine kleine Reise und verspricht damit einen harmonischen Abend mit viel Witz und Magie“, notiert das Schatzkistl. Tickets gibt es online für 22,50 Euro (zum Selbstausdrucken: www.schatzkistl.de)

SAMSTAG

Pferdeshow Cavalluna kommt mit drei Vorstellungen in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Nach den Vorgängerproduktionen „Welt der Fantasie“ und „Legende der Wüste“ kehrt die Pferdeshow Cavalluna mit dem Programm „Geheimnis der Ewigkeit“ für drei Vorstellungen in die Mannheimer SAP Arena zurück. Und diese lassen das Publikum am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Februar, „eintauchen in eine Welt wunderschöner Pferde und spannender Geschichten. Das Publikum wird Zeuge einer fantastischen Symbiose aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik, in der Mensch und Tier in völliger Harmonie zusammenarbeiten“, kündigt die Programmvorschau an. Tickets kosten im Normaltarif zwischen 39,90 und 89,90 Euro (Hinterlegung an der Kasse, „print@home“ oder „Mobile Ticket“), verschiedene Ermäßigungen sind verfügbar. Die Shows beginnen am Samstag um 14 und 19 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr.

Show-Details: cavalluna.com

Cavalluna-Showtrailer zu „Geheimnis der Ewigkeit“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Kurpfälzisches Kammerorchester spielt mit Cellist Claudio Bohórquez im Mannheimer Schloss

Mannheim. Sein 4. Schlosskonzert gibt das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) am Samstag, 11. Februar, 19 Uhr, und am Sonntag, 12. Februar, 18 Uhr, im Rittersaal der vormaligen kurfürstlichen Residenz in Mannheim. Am Cello ist dabei Claudio Bohórquez zu hören, seit 2016 Professor an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. KKO-Chefdirigent Paul Meyer leitet das Konzert, bei dem Werke von Julius von Beliczay (Serenade für Streicher d-Moll op.36), Joseph Haydn (Violoncellokonzert C-Dur Hob VIIb:1), Franz Schreker (Intermezzo für Streichorchester) und Othmar Schoeck (Violoncellokonzert A-Dur) dargeboten werden. Jeweils 45 Minuten vor Beginn gibt es eine Konzerteinführung. Karten gibt es für 35 oder 50 Euro (plus Gebühr). Mehr dazu: kko.de

Mannheimer Stamitz Orchester musiziert im Rosengarten

Mannheim. Das Mannheimer Stamitz Orchester gastiert am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, mit einem Programm im Musensaal des heimischen Rosengarten, bei dem Johan Wagenaars „Cyrano de Bergerac“–Ouvertüre, op. 23, Richard Strauss' Konzert für Oboe und Orchester in D-Dur, op. 144 und Peter Tschaikowskys Sinfonie Nr. 4 in f-moll, op. 36 zu Gehör gebracht werden. Solistin ist Oboistin Daniela Tessmann, die musikalische Leitung hat Jan-Paul Reinke. Karten kosten zwischen 14 und 20 Euro, ermäßigt zwischen sieben und zehn Euro und können online beim Orchester bestellt werden. Mehr: www.stamitzorchester-mannheim.de

Alin Coen Trio eröffnet Chansonfest „schöner lügen“ in Heidelberger Kulturfenster

Heidelberg. Mit einem Auftritt des Alin Coen Trios startet am Samstag, 11. Februar, 19.30 Uhr, im Heidelberger Kulturfenster das bis zum 11. März andauernde 18. Chansonfest „schöner lügen“. Sängerin und Songschreiberin Coen hat dabei ihr drittes Album „Nah“ im Gepäck. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 25 Euro, ermäßigt 20 Euro, im Online-Vorverkauf 23 Euro bzw. 17,50 Euro (jeweils plus Gebühr). Am Sonntag, 12. Februar, 19.30 Uhr, spielt Alin Coen zusammen mit Singer-Songwriterin Ami Warning bei dem Festival im Kulturfenster - es gelten dieselben Ticketkonditionen wie für das Vorabend-Konzert.

Das gemeinsame Konzert von Coen mit Ex-Kleingeldprinzessin Dota Kehr am Montag, 13. Februar, ist dagegen schon ausverkauft. Überblick: kulturfenster.de

Alin Coen, „Entflammbar“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Musikkabarettistin Martina Brandl mit neuem Programm im Mannheimer Schatzkistl zu Gast

Mannheim. „Sie werden lachen, vielleicht auch hin und wieder gerührt sein und zusehen, wie beide mühelos den Spagat schaffen zwischen Blödelei und Gesellschaftskritik, Kunst und Kommerz“, kündigt das Mannheimer Schatzkistl mit Blick auf das Gastspiel von Kabarettistin und Musikerin Martina Brandl am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, an, die in ihrem Programm „brand(l)neu“, von Herrn Rosengarten an Tasten und Loop-Machine begleitet wird. Karten (zum selber Drucken) gibt es online für 22,50 Euro. Im Netz: www.schatzkistl.de

Comedy-Duo Mundstuhl im Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. „Ausverkauft“, vermeldet das Mannheimer Capitol mit Blick auf den Auftritt des Comedy-Duos Mundstuhl, das dort am Samstag, 11. Februar, sein neues Programm „Kann Spuren von Nüssen enthalten“ vorstellt.

SONNTAG



Nationaltheater führt Rossini-Oper „Der Barbier von Sevilla“ im Ludwigshafener Pfalzbau auf

Ludwigshafen. Es ist ein Werk „voller Ohrwürmer, treibender Rhythmen und geradezu berauschender Vokalartistik“: Rossinis komische Oper „Der Barbier von Sevilla“, die das Mannheimer Nationaltheater (NTM) ab Sonntag, 12. Februar, 18 Uhr, im Ludwigshafener Pfalzbau in italienischer Sprache mit deutschen und türkischen Übertiteln aufführt. An der Seite der Opernsolistinnen und -solisten musizieren dabei das Nationaltheater-Orchester und der NTM-Herrenchor unter Leitung von Jānis Liepiņš und Salvatore Percacciolo. Karten kosten zwischen 13 und 55 Euro, ermäßigt zwischen zehn und 41,50 Euro. Das NTM-Kartentelefon hat die Rufnummer 0621/1680150. Stückinfos: nationaltheater-mannheim.de

Trailer „Der Barbier von Sevilla“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

SWR Symphonieorchester spielt mit Schlagwerker Martin Grubinger in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Werke von Daníel Bjarnason und Igor Strawinsky präsentiert das SWR Symphonieorchester unter Leitung von Dima Slobodeniouk am Sonntag, 12. Februar, 19 Uhr, im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten. Mit dabei ist der Schlagwerk-Virtuose Martin Grubinger. Aufgeführt wird Bjarnasons Konzert für Schlagzeug und Orchester sowie Strawinskys Ballettmusik aus „Der Feuervogel“ aufgeführt. Tickets sind zum Preis von 22 bis 39 Euro im Webshop erhältlich, ermäßigt (Schüler, Schülerinnen, Studierende) einheitlich für sieben Euro. Um 18 Uhr gibt es eine Konzerteinführung.

Karten: swr.de

„NightWash“-Comedy-Abend im Heidelberger Karlstorbahnhof ausverkauft

Heidelberg. Schon ausverkauft ist der „NightWash“-Comedy-Abend mit Bora (Moderation), Marvin Hoffmann, Lara Ermer und Tino Bomellino im Heidelberger Karlstorbahnhof am Sonntag, 12. Februar.

A-capella-Quintett Füenf singt zum Abschied in Heidelberger Halle 02

Heidelberg. Für die Füenf soll bald der letzte Vorhang fallen. Aber auf seiner Abschiedstour lässt das Stuttgarter A-capella-Quintett am Sonntag, 12. Februar, ab 19 Uhr in der Heidelberger Halle 02 zuvor noch einmal die Song-Highlights aus über 25 Jahren Bandgeschichte erklingen. Karten für das Füenf-Konzert gibt es via reservix.de für 24,20 Euro (plus Gebühr). Konzertlink: www.halle02.de/programmFüenf, „Aeroporte Seguridad“:

K7ASQiVP7Qo

Kabarett-Fräulein Baumann nimmt's im Capitol „locker mit Hundertjährigen auf“

Mannheim. Reichlich rüstig und herrlich schrullig ist sie, die „letzte Überlebende aus Heesters Krabbelgruppe“ - alias Fräulein Baumann, hinter der sich wiederum der Weinheimer Kabarettist Markus Weber verbirgt. Trotz ihres biblisch hohen Alters nimmt Webers Bühnen-Grande-Dame „es mit voller Energie noch locker mit Hundertjährigen auf“ - aus ihrer Sicht also mit jungen Hüpfern. Karten gibt es es in zwei Platzkategorien zu 21,70 oder 25 Euro (Capitol-Hotline: 0621/3367333). Im Webshop sind Tickets für 22,70 oder 26 Euro (Selbstausdruck) erhältlich.Mehr: www.capitol-mannheim.de

MONTAG

IG Jazz begrüßt Eppinger/Daneck Quartett im Capitol-Casino

Mannheim. Das Eppinger/Daneck Quartett ist bei der nächsten IG-Jazz Session zu Gast, die am Montag, 13. Februar, um 21 Uhr im Casino des Mannheimer Capitol veranstaltet wird. Darin haben die vier Bop-Spezialisten Linus Eppinger (Gitarre), Nicolai Daneck (Klavier), Ties Laarakker (Kontrabass) und Peter Primus Frosch (Schlagzeug) zusammengefunden, die nun bei ihrer dritten Tour ihre Lieblingssongs spielen: „Swing, Blues und Spaß stehen an erster Stelle“, verrät die Vorankündigung. Der Eintritt ist frei.

DIENSTAG

Olga Reznichenko Trio tritt bei IG-Jazz-„Tuezzday“ in Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus auf

Mannheim. Die Pianistin und Komponistin Olga Reznichenko bildet mit Maximilian Stadtfeld am Schlagzeug und Lorenz Heigenhuber am Kontrabass das Olga Reznichenko Trio, das die Besucherinnen und Besucher am Dienstag, 14. Februar, 20 Uhr, beim kommenden IG-Jazz-„Tuezzday“ in der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus erleben können. „Die Stücke der klassisch geschulten Pianistin zeigen starken Gestaltungswillen, spielen mit Einflüssen aus klassischer Moderne, Minimalismus und modernem Jazz“, informiert die IG Jazz Rhein-Neckar. Konzertkarten gibt es für 15 Euro, ermäßigt zehn Euro unter Tel. 0621/22488 oder per E-Mail info@klapsmuehl.eu. Bei eventim.de kosten sie 18,60 bzw. 13,10 Euro als „ticketdirect“-Karten zum selber Ausdrucken.

MITTWOCH

Heavy-Metal-Ikonen Manowar rocken in SAP Arena

Mannheim. Kein Mitleid mit Metal-Gegnern zeigen die Schwermetall-Urgesteine Manowar offenkundig auf ihrer aktuellen Tour, die sie „Crushing The Enemies Of Metal“ genannt haben und die sie am Mittwoch, 15. Februar, 20 Uhr, in die Mannheimer SAP Arena führt. In Sachen Lautstärke hatten die US-amerikanischen True-Metal-Ikonen jedenfalls schon immer ordentlich Schmetterkraft an den Tag gelegt – stellten sie doch bei einem Konzert im Jahre 2008 mit 139 Dezibel einem amtlichen Guinness-Buch-Weltrekord auf. Tickets waren bei eventim.de zuletzt noch in den Platzkategorien für 68,60, 78,10 und 105,10 Euro (Selbstausdruck) verfügbar. Konzertkarten: eventim.de

Manowar, „Battle Hymn“ (Live):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Pop-Star Robbie Williams kommt mit zwei Konzerten in Frankfurter Festhalle

Frankfurt. 25 Hit-Jahre („25 Years Of Hits“) feiert der britische Pop-Superstar Robbie Williams auf seiner aktuellen „XXV Tour“, auf der er am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. Februar, jeweils 20 Uhr, auch in der Frankfurter Festhalle Station macht. Für das Mittwochskonzert gab es bei eventim.de zuletzt noch Karten in den Kategorien für 120,25 oder 153,25 Euro, für den Auftritt am Donnerstag im Preissegment zwischen 120,25 und 169,75 Euro (jeweils zum Selbstausdrucken).

Ticketlink: eventim.de

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Simply Quartet spielt Streichquartette von Haydn und Dvořák im Museum Zeughaus

Mannheim. Aus einer Musikerin und drei Musikern aus drei verschiedenen Ländern – China, Norwegen und Österreich – setzt sich das Simply Quartet zusammen, das am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr, im Museum Zeughaus der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen gastiert. Danfeng Shen (erste Violine), Antonia Rankersberger, zweite Violine, Xiang Lyu (Viola) und Ivan Valentin Hollup Roald (Violoncello) spielen bei der Konzert Joseph Haydns Streichquartett D-Dur op. 20 Nr. 4, György Ligetis Streichquartett Nr.1 („Metarmorphoses nocturnes“) und Antonín Dvořáks Streichquartett Nr. 13 G-Dur op. 106. Karten für die Veranstaltung des Mannheimer Kammermusikvereins im Florian-Waldeck-Saal des Museums können per E-Mail an kammermusik-ma@mail.de bestellt werden, sie kosten 30 Euro, ermäßigt 25 Euro, sowie (nur an der Abendkasse) für Schüler, Schülerinnen, Studierende und Auszubildende fünf Euro. Mehr: www.rem-mannheim.de