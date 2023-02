500 Euro für Balkon-Solaranlage

Mannheim. 500 Euro für eine Balkon-Solaranlage, bis zu 10 000 Euro bei einem Heizungstausch oder 650 Euro für einen neuen Kühlschrank: Das sollen die Mannheimerinnen und Mannheimer künftig erhalten können, wenn sie klimafreundliche und energiesparende Maßnahmen umsetzen. Die Stadt möchte ihr Förderprogramm deutlich ausweiten und aufstocken. An diesem Donnerstag berät der Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik über die Pläne. Stimmt er ihnen zu, sollen ab 13. Februar bei der Klimaschutzagentur Anträge gestellt werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt will die Stadt die Zuschüsse in diesem Bereich von 700 000 Euro auf knapp 1,6 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Neu eingeführt werden soll ein Bonus für Balkon-Solaranlagen und eine Kühlschrank-Abwrackprämie für Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Zudem wird ein Anschluss an das Fernwärmenetz finanziell unterstützt und dort, wo das nicht möglich ist, der Einbau einer Wärmepumpe. Die bereits bestehenden Programme zur Förderung von Dach-Solaranlagen, energetischen Sanierungen und Begrünungen werden teils erheblich aufgestockt. mig