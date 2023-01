Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Alzheimer-Medikament Lecanemab in Mannheim getestet: Kommt bessere Behandlung? Der Mannheimer Forscher Lutz Frölich war an der Studie mit dem neuen Alzheimer-Medikament Lecanemab beteiligt. Vor einigen Tagen wurde es in den USA zugelassen. Frölich kennt die Wirkung - und die Risiken

Warum Aktivierung von Alzheimer-Patienten "fast genau so wichtig" wie Medikamente ist: Medikamente, die eine Demenz heilen, gibt es trotz der Arznei-Neuentwicklung Lecanemab weiterhin nicht. Doch Medikamente sind längst nicht alles, wenn es darum geht, möglichst gut mit Demenz zu leben

Apache 207 singt zusammen mit Panikrocker Udo Lindenberg: Rap und Udo Lindenberg? Wie passt das zusammen? Der Panikrocker und der Rapper Apache 207 wollen zeigen, dass das sehr wohl passt. Die beiden Musikstars haben ein gemeinsames Lied aufgenommen. Und das trägt einen einschlagenden Titel

Mannheimer Polizeipräsident über Silvesternacht: „Kollegen sollten provoziert werden“: Polizisten werden in Mannheim mit Böllern beschossen. Das ist Ausdruck einer zunehmenden Gewalt gegen Einsatzkräfte, sagt Polizeipräsident Siegfried Kollmar - und schlägt mögliche Maßnahmen vor

Fred Fuchs fragt nach: Wie sind Erzählungen im Märchen aufgebaut? Fred will mehr lesen - zum Beispiel Märchen. Und auch dazu fallen ihm direkt wieder ganz viele Fragen ein - im Kinder-Podcast von "Radio Regenbogen" und "Mannheimer Morgen" bekommt er sie von Vanessa beantwortet

Grundsteuer-Selbstversuch mit Hilfe des Mannheimer Finanzamts - In 64 Minuten durchgekämpft: Eineinhalb Wochen vor Fristende für die Grundsteuer hat knapp die Hälfte der betroffenen Mannheimer ihre Erklärung noch nicht abgegeben. Ein Selbstversuch mit Hilfe des Finanzamts zeigt, worauf man achten sollte

Podcast "Adler-Check": Kurzes Durchatmen vor dem München-Spiel: Die neuste Ausgabe des "Adler Check" hat viele Themen parat: Neben der Rückkehr der zuletzt fehlenden Adler-Spieler, beispielsweise auch das Debüt von Joseph Cramarossa in der Deutschen Eishockey Liga gegen RB München