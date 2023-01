Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Stadt Mannheim räumt bei Fahrlachtunnel „gesamtorganisatorisches Versagen“ ein: Wie konnte es zur Schließung des Fahrlachtunnels kommen? Antworten gab die Stadt am Dienstagabend im Gemeinderat. Die Ergebnisse lassen teilweise fassungslose Stadträte zurück, von "einer Schande" ist die Rede

Nach abgesagten Umzügen in der Region: „Das kann das Ende der Straßenfasnacht sein“: Jürgen Lesmeister, Präsident der Badisch-Pfälzischen Karnevalsvereine, über den quasi per Gesetz verordneten Todeskampf einer langen Tradition. In Baden-Württemberg gelten andere Regeln als in Rheinland-Pfalz.

Rheindamm: Die Mannheimer Bürgermeisterin Diana Pretzell will gemeinsam mit Bürgern gegen den Kahlschlag am Rheindamm kämpfen - doch beim gemeinsamen Termin mit Verbänden und Initiativen gab's erst einmal Verdruss

Was die Sponsoren der Buga Mannheim planen - und sich erhoffen: BASF, MVV, Essity und Co: Mit bis zu 500 000 Euro unterstützen regionale Unternehmen die Bundesgartenschau in Mannheim. Die Motivation hinter den Spenden ist nicht nur Gemeinnutz.

Ex-Politikerin Andrea Nahles sorgt sich wegen Angriffen auf Demokratie: Die frühere SPD-Politikerin Andrea Nahles hat die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg schon öfter besucht. An diesem historischen Ort erzählt sie, warum sie etwa die "Letzte Generation" kritisch sieht.

Inflation in Deutschland 2022 auf Rekordhoch: Die Energiepreise schießen in die Höhe, Lebensmittel kosten deutlich mehr. Das Leben in Deutschland verteuert sich 2022 schlagartig. Entspannung bei den Preisen scheint vorerst nicht in Sicht.

Nach Absagen - Mannheim-Neckarau könnte neuer Narren-Hotspot werden: Aus dem Zügl könnte ein großer Zug werden: Beim Neujahrsempfang in Neckarau kündigen viele Narren ihre Teilnahme am Umzug am Fastnachtssonntag an. Was das für die Fastnachtler bedeutet.