Fred Fuchs fragt nach: Wie sind Erzählungen im Märchen aufgebaut?

„Es war einmal in einem fernen Land“ – diese Formel aus dem Märchen kennt wohl jeder. Im Januar geht es im Kinder-Podcast von „Radio Regenbogen“ und dem „Mannheimer Morgen“ um das Thema Märchen. Fred Fuchs will mehr lesen und hat deshalb auch ein Märchenbuch zuhause. Aber was ist ein Märchen eigentlich und was macht die Geschichten aus? Fred hat mal wieder viele Fragen. Ralph fragt deshalb bei Vanessa nach, die in ihrem Studium viel über Märchen gelernt hat. Sie kramt ihre alten Unterlagen heraus und fasst die wichtigsten Infos zusammen. Denn Märchen sind nicht einfach nur Geschichten: Es geht unter anderem um die Rolle von Gut und Böse oder darum, wieso Märchenfiguren keinen Namen haben. Auch die Moral von der Geschichte darf im Märchen nicht fehlen. Am Ende der Folge gibt es außerdem eine Überraschung, die zum Thema passt. vs