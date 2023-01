Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Eltern in Mannheim bei Unterschriftensammlung zu G9 erfolgreich: Abitur nach neun statt acht Jahren: das fordern viele Eltern seit langem. Jetzt sammeln sie Unterschriften für einen Volksantrag. Er soll den Landtag zwingen, über G9 zu beraten. Wie reagiert die Politik?

Podcast "Migrationsstadt Mannheim" startet mit Merve Uslu: Merve Uslu hat ihre türkische Seite lange verdrängt - doch dann beschließt sie, einen Film über ihre Großväter zu drehen. Im neuen Podcast "Migrationsstadt Mannheim" erzählt sie ihre Geschichte.

Wie Mannheims Köche um Nachwuchs werben wollen: Der Berufsstand der Köche ist durch die langen Corona-Schließungen "sehr stark geschwächt" worden. Das war beim Empfang des Clubs der Berufsköche Mannheim-Ludwigshafen zu hören. Es gibt aber Pläne, was dagegen zu tun ist.

Im "Heidelberger Zuckerladen" sind die Würfel noch nicht gefallen: Wie geht es mit dem Heidelberger Zuckerladen weiter? Seit bekannt ist, dass die Inhaber Nachfolger suchen, steht das Telefon nicht mehr still. Der Besuch soll auch in Zukunft ein Erlebnis sein.

Komponist Alan Menken im Interview über die Magie der Musik: Das Hollywood Sound Orchestra präsentiert die größten Disney-Hits im April in Mannheim. Komponist Alan Menken spricht im Interview über die zeitlose Magie dieser Musik.

Was Mannheims Gemeinderatsfraktionen zur Fahrlachtunnel-Aufarbeitung sagen: Nachdem die Stadt Mannheim massive Fehler beim Bau und der Kontrolle des Fahrlachtunnels eingeräumt hat, fordern die Fraktionen Lehren aus dem Desaster zu ziehen. Vielen bereitet zudem der Zustand von Brücken Sorgen.