Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum die Traditionsmetzgerei Zimmermann in der Mannheimer Innenstadt schließt: Die "Heiße Theke" in den Quadraten kannte wohl fast jeder. Metzger Thomas Zimmermann verrät, wie es jetzt weiter geht

Das machen Mannheimer DSDS-Kandidaten heute: Die beliebte RTL-Talentshow startet in ihre finale Staffel. Auch aus Mannheim haben etliche Sängerinnen und Sänger teilgenommen - mit unterschiedlichem Erfolg

Wie sich die Krisen in einem Heidelberger Bordell niederschlagen: Ein Besuch im Eros-Center Bienenstock macht klar, warum Corona, Krieg und Inflation vor allem auch Prostituierte in unangenehme Milieus zwingen

Werbung für Mannheim mit selbst komponiertem Buga-Song: Der Feudenheimer Gesangverein Teutonia fährt zur größten Tourismusmesse in Stuttgart. Mit ihrem Lied „Auf zur Bundesgartenschau“ werben sie dort für Mannheim

So steht es um das Fleischerhandwerk in der Region Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald: Die gestiegenen Energiepreise belasteten das Handwerk sehr. Wie viele Metzgereien gibt es noch in Mannheim? Und wie viele Leute machen überhaupt noch eine Ausbildung zum Fleischer?