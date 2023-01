Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was die Service-App der Stadt Mannheim kann und was (noch) nicht: Termine, Mängelmelder, VRN-Fahrplan: Die Stadt hat ihre Serviceangebote mit einer neuen App gebündelt. Ein Selbsttest zeigt Stärken wie Schwächen - und einige Überraschungen

„Mannheimer Morgen“-Zeitungszusteller zeigen ihren Arbeitsalltag: Mitten in der Nacht beginnt der Arbeitstag. Zwei Angestellte berichten von ihren Erlebnissen - von angetrunkenen Partygängern bis zum Besuch auf der Polizeistation



Adler Mannheim Die Adler Mannheim scheinen auf der Suche nach einem neuen Stürmer fündig geworden zu sein. Die Mannheimer stehen laut informationen dieser Redaktion kurz vor der Verpflichtung eines körperlich starken Kanadiers

Weniger Menschen glauben heute um Mythos "Freitag, der 13.": Der Tag galt als Unglücksverursacher. Doch heute wird Freitag, der 13., kaum noch gefürchtet, sagt ein Kulturwissenschaftler. Was zu dieser Umdeutung geführt hat

So tickt Mannheims Dartszene: Gabriel Clemens hat mit seinem Einzug ins Halbfinale bei der Weltmeisterschaft eine Begeisterungswelle für die Randsportart ausgelöst. Jürgen Zimmermann vom Dartsclub Mannheim United erklärt, was den Reiz ausmacht

Sonntag Stammzelltypisierungsaktion für Sebi in Mannheim-Vogelstang: Mit Stammzellen können Leukämie-Patienten wie der kleine Sebastian (6) erfolgreich behandelt werden. Der SSV Vogelstang lädt deswegen bei seinem Familientag am Sonntag erneut zur Typisierung für Spender ein

Hauptversammlungen in der Rhein-Neckar-Region wieder in Präsenz: Für Aktionärinnen und Aktionäre beginnt bald eine spannende Zeit - die Saison der Hauptversammlungen. Welche Konzerne nach Corona wieder in Präsenz planen und welche bei virtuell bleiben

Henning Fritz hält viel vom deutschen Handball-WM-Team: Als Torwart der Rhein-Neckar Löwen und der Nationalmannschaft hat Henning Fritz so ziemlich alles gewonnen, was es im Handball zu gewinnen gibt. Für uns analysiert der 48-Jährige das deutsche Team