Das Kulturangebot der Woche: Klein, aber fein

Metropolregion. Donnerstag

Kabarett Dusche führt Jubiläumsprogramm in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus auf

Mannheim. Wer es bislang verpasst haben sollte: Auch im neuen Jahr gibt es wieder die Gelegenheit, das Jubiläumsprogramm des traditionsreichen Kabarett Dusche in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus zu sehen. „Schnurz… das 50. Programm!“ wird dort von Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. Januar, aufgeführt. Auf der Bühne zeigen darin Josefin Lössl, Wolfgang Schmitter und Hans Georg Sütsch ihre satirische Könnerschaft, die Regie führt Jürg Hummel. Hier unsere Besprechung des Programms. Donnerstags und sonntags kostet der Eintritt 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), freitags 22 Euro (ermäßigt 17 Euro) und samstags einheitlich 22 Euro. Karten gibt es auch im Online-Shop, dort variieren die zuvor aufgeführten Preise. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, die am Sonntag schon um 18 Uhr. Infos: klapsmuehl.eu

Schatzkistl zeigt Kult-Komödie „Dinner for one ... wie alles begann“ / Comedy mit Tim Poschmann ausverkauft

Mannheim. Bereits ausverkauft ist das Gastspiel des Boulevardtheater Deidesheim, bei dem Tim Poschmann am Donnerstag, 5. Januar, das Programm „Vor der Ehe wollt ich ewig leben“ nach dem gleichnamigen Buch von Stephan Bauer präsentiert.

Die Schatzkistl Kult-Komödie „Dinner for one ... wie alles begann“, erzählt hiernach am Sonntag, 8. Januar, 16 Uhr, die Vorgeschichte des legendären Silvester-Sketches. Ein angesehener Theaterregisseur richtet darin ein Vorsprechen für die Rollen der Miss Sophie und des Butlers James aus „Dinner for One“ ab. Dazu erscheint allerdings das Katastrophen-Duo Elvira und Klaus, das sich bald eine funkensprühende Profilierungsschlacht liefert. In dem Theaterstück nach dem Buch von Volker Heymann spielen Regina Steegmüller, Gunter Möckel und Tom Hartmann, Regie führt Jürg Hummel. Tickets kosten 21,50 Euro (gegebenenfalls plus Gebühr), die Tickethotline hat die Rufnummer 0621/3367333. Online waren zuletzt keine Karten für die Vorstellung verfügbar. Schatzkistl-Link: schatzkistl.de

FREITAG

„Unter Drachen“ feiert Mannheim-Premiere am Jungen Nationaltheater

Mannheim. „Unter Drachen“ wagt sich eine Uraufführung, die am Freitag, 6. Januar, 16 Uhr, seine Mannheim-Premiere am Jungen Nationaltheater (JNTM) feiert. Die Stückentwicklung zum Thema Tod und Trauer für ein Publikum ab acht Jahren ist eine Produktion des Duos Bronić/Röhrich mit dem JNTM. In dieser Performance (Regie: Patricija Katica Bronić, Text: Hanna Valentina Röhrich) wird das Publikum dazu eingeladen, „in Iras Welt einzutauchen, die geprägt ist von gemeinsamen Erlebnissen mit ihrem Großvater Mate und von der Zeit nach dessen Tod“, schreibt das Theater. „Zwischen Marillenschnaps, Öllampen und Schneckenkacke wird Ira zu einer Superheldin…“ Karten kosten 13 Euro, ermäßigt sieben Euro, der Geschwisterpreis beträgt vier Euro. Für die Premiere waren zuletzt nur noch Restkarten verfügbar. Schon ausverkauft sind die Aufführungen am 7., 8. und 10. Januar; eine weitere Vorstellung findet am 11. Januar, 9.30 Uhr, statt. Kartentel: 0621/1680150.

Stückinfos: nationaltheater-mannheim.de

Trailer „Unter Drachen“:

Motörhead-Tribute mit Snaggletooth und „Psychobilly Surf Punk“ mit The Peacocks im Café Central

Weinheim. Keine lange Jahreswechselpause gönnt sich das stets rührige Weinheimer Café Central. Und so steht dort am Freitag, 6. Januar, eine „Motörhead Night“ mit der Freiburger Tribute-Band Snaggletooth auf dem Programm. Und die schreibt auf ihrer Homepage in eigener Sache: „Es geht nicht um aufgeklebte Warzen. Es geht auch nicht um den Lemmy-look-a-like Award. Es geht um Motörhead. Den Sound. Die Energie. Die Urgewalt. Den unerbittlichen Rock’n‘Roll.“ Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht: Im Vorprogramm spielt die Rockband Stunchile. Los geht es um 20 Uhr. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro, im Webshop 13,20 Euro.

Einen Abend rund um den schönen Themenkomplex „Rollin' Psychobilly Surf Punk“ bestreitet die Schweizer Band The Peacocks am Samstag, 7. Januar. Hier ist es an der wahlverwandten Bergsträßer Band Devil's Foodcake, das Konzert um 20 Uhr zu eröffnen. Karten dafür gibt es online zum Preis von 16,50 Euro.

Konzertübersicht: cafecentral.de

The Peacocks, „Gimme More“:

Gitarrist Christoph Neuhaus muss Auftritt in Mannheimer Jazz-Bar Kazzwoo kurzfristig absagen

Mannheim. In der neunten Ausgabe der charmant lakonisch „Die Reihe“ benannten Konzertreihe der Mannheimer Jazz-Bar Kazzwoo sollte am Freitag, 6. Januar, 19 Uhr, der Gitarrist Christoph Neuhaus zu Gast auftreten. Aber wie uns der 2021 mit dem Jazzpreis Baden-Württemberg ausgezeichnete Künstler am Mittwoch mitteilte, muss er krankheitsbedingt absagen.

Kissin’ Dynamite rocken in Wiesbadener Schlachthof

Wiesbaden. Vor 15 Jahren wurde die schwäbische Metal-Rockband Kissin’ Dynamite gegründet – und hat noch lange nicht das Ende ihres Karriereweges erreicht: „Not The End Of The Road“ hat die Gruppe um Sänger Hannes Braun und seinen Bruder, Gitarrist Ande Braun, ihre Tour benannt, die sie am Freitag, 6. Januar, in das Wiesbadener Kulturzentrum Schlachthof führt. Genauso heißt auch ihr siebtes Studioalbum, mit dem es Kissin’ Dynamite gelungen ist, bis auf Platz zwei der Charts vorzustoßen. „Mühelos gelingt dem Quintett ein erstaunlich charakterstarker Spagat zwischen modernen Metal-Sounds und zeitgemäßen Hooks, zwischen Old School-Nostalgie und jenen klassisch-großen und ebenso zeitlosen Rock-Hymnen, die in uns die Erinnerung an ein Gänsehaut-Stadionkonzert aus den 80er Jahren weckt“, notiert die Vorankündigung zu dem Metal- und Glam-Rock-Konzertabend, der von gleich drei Formationen - Dynazty, Formosa und League Of Distortion – im Vorprogramm komplettiert wird. Start ist um 19 Uhr. Tickets gibt es bei reservix.de für 37,90 Euro. An der Abendkasse werden 39 Euro für den Eintritt fällig. Zur Show: schlachthof-wiesbaden.de

SAMSTAG

Bauchredner-Comedian Sebastian Reich sorgt für „Verrückte Zeit!“ im Mannheimer Capitol

Mannheim. „Das vierte Soloprogramm von Sebastian Reich & Nilpferd-Dame Amanda wird total verrückt!“, kündigt das Mannheimer Capitol an, wo der Comedian und Bauchredner am Samstag, 7. Januar, 20 Uhr, die Besucherinnen und Besucher unterhalten wird. „Spontane Interaktionen, Musik, hippe Nilpferd-Comedy und jede Menge lustige Überraschungen werden die Lachmuskeln des Publikums strapazieren“ heißt es weiter über Reichs aktuelles Solo namens „Verrückte Zeit!“, das streng genommen freilich kein Solo ist – schließlich steht ihm dabei die Nilpferd-Puppe Amanda zur Seite. Ebenfalls mit dabei: „ein Fußball-Experte, ein durchgeknallter Pinguin und ein ganz gewichtiges Tier, welches in einer Traumwelt lebt und sogar Amanda in den Schatten stellt.“ Karten für die Show gibt es in drei Platzkategorien zwischen 27,70 und 32,30 Euro. Die Capitol-Kasse ist unter der Rufnummer 0621/3367333 zu erreichen. Online-Tickets zum selber Ausdrucken gibt es zum selben Preis bei www.printyourticket.de. Mehr dazu: capitol-mannheim.de

A-capella-Band Anders gibt Heimspiel-Konzert in Heidelberger Halle 02

Heidelberg. Die Freiburger Vokalband Anders ist am Wochenende „Zurück Zuhause“: So haben die fünf Sänger ihr Konzert betitelt, das sie am Samstag, 7. Januar, ab 19 Uhr in der Heidelberger Halle 02 geben. In der Schlossstadt war es auch, wo die Band 2006 gegründet wurde – damals waren die jungen Musiker noch Mittelstufenschüler. Bei ihrem Heimspiel-Auftritt werden die A-capella-Vokalisten „zu musikalischen Erzählern, die ihre eigenen Geschichten schreiben, mal melancholisch- tiefsinnig, mal humorvoll-ironisch und mitunter auch herzzerreißend komisch“, verrät die Programmvorschau der Halle 02. Tickets kosten im Online-Vorverkauf in zwei Kategorien zwischen 20,53 und 25,79 Euro, ermäßigt 16,32 oder 21,58 Euro. Darin ist die Anreise mit dem VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar) beinhaltet. Programmvorschau:

www.halle02.de/programm/anders/

Anders, „Hallo“:

Mannheimer Tribute-Band AC/ID spielt im heimischen 7er Club

Mannheim. Den australischen Rock-Göttervätern AC/DC erweist die in Mannheim angestammte Tribute-Band AC/ID Referenz, die am Samstag, 7. Januar, 20 Uhr, im heimischen 7er Club auftritt. Die Gruppe um Sänger Christian „Keule“ Haas (den man auch 2019 in der TV-Show „The Voice of Germany“ erleben konnte) ist derzeit auf ihrer „Let There Be Rock“-Tour unterwegs. Wer mitrocken will: Karten kosten im Webshop von reservix.de 23,20 Euro (plus Gebühr). Tickets: 7er-club.de

Sonntag:

Nationaltheater lädt letztes Mal zu Operettengala im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Noch ein letztes Mal lädt das Mannheimer Nationaltheater (NTM) am Sonntag, 9. Januar, ab 18 Uhr zur Festlichen Operettengala zum Jahreswechsel in den Musensaal des unweit gelegenen Rosengarten ein. Dort musizieren das Opernensemble und Orchester des Theaters unter Leitung von Dirigent Salvatore Percacciolo. Der Bariton und „Mannemer Bloomaul“ Joachim Goltz führt moderierend und singend durch den Abend, „an dem die schönsten und beliebtesten Nummern aus Werken von Franz Lehár, Johann Strauss, Carl Millöcker und Robert Stolz zu Gehör gebracht werden“, wie das NTM verrät. Darunter etwa die lyrische Tenorarie „Gern hab ich die Fraun geküsst“, das Liebesduett „Lippen schweigen“ oder die Baritonnummer „Da geh’ ich ins Maxim“. Hier die Premierenkritik unserer Kulturredaktion. Karten kosten zwischen 13 und 55 Euro (ermäßigt von zehn bis 41,50 Euro). Das Kartentelefon hat die Rufnummer 0621/1680150. Mehr: nationaltheater-mannheim.de

MONTAG

Star-Kabarettist Urban Priol gastiert mit Jahresrückblick „Tilt!“ im Rosengarten

Mannheim. Mit seinem satirischen Jahresrückblick „Tilt!“ ist der vielfach ausgezeichnete Kabarettist Urban Priol am Montag, 9. Januar, 19 Uhr, im Mannheimer Rosengarten zu Gast. Darin präsentiert der so scharfsinnige wie -züngige Künstler „brandaktuelles, pointiertes Polit-Entertainment der Spitzenliga und macht dabei vor keinem gesellschaftspolitischen Thema halt. Da bleibt nichts ausgespart, was Medien und Menschen im letzten Jahr bewegte“, wie in der Programmvorschau zu lesen ist. Lesen Sie hier unser Vorab-Interview mit dem Künstler. Hier geht's zur 90-minütigen Aufzeichnung bei 3sat.de. Wer zusammen mit dem fränkischen „Kabarett-Anarcho“ das vergangene Jahr Revue passieren lassen will: Bei printyourticket.de waren Tickets (zum selber Ausdrucken) zuletzt noch in den Platzkategorien für 26 oder 27,15 Euro verfügbar. Im Internet: mcon-mannheim.de

Marcus Armanis „Django Reinhardt Story“ im Ella & Louis ausverkauft

Mannheim. „Aktuell ausverkauft. Aufgrund der Winterpause Resttickets ggfls ab dem 9.1. wieder online verfügbar“, informiert der Mannheimer Jazzclub Ella & Louis mit Blick auf das Konzert von Gitarrist Marcus Armani, der dort an eben jenem Montag, 9. Januar, 20 Uhr, „Die Django Reinhardt Story“ musikalisch erzählt: Hot Jazz nannte man in den 1930er Jahren die Musik des Hot Club De France, des Ensembles um die Gitarrenlegende Django Reinhardt und Stargeiger Stéphane Grappelli. Zusammen mit Katrin Armani (Klavier und Gesang), Stefan Krznaric (Geige), Matthias Dörsam (Klarinette) und Michel Herzer (Bass) lässt Marcus Armani Reinhardts Hot Jazz hier nun wieder auf- und hochleben. Sollten Karten wieder verfügbar werden, würden sie 22 Euro, an der Abendkasse 24 Euro kosten (ellalouis.de),

Musiker jammen bei IG-Jazz Session im Mannheimer Capitol-Casino

Mannheim. Noch hat das Capitol nicht verraten, wer bei der nächsten IG-Jazz Session im Casino des Mannheimer Konzert- und Kulturhauses am Montag, 9. Januar, 21 Uhr, zu Gast sein wird. Aber das „werden wir in Kürze veröffentlichen“, verspricht das Konzert- und Veranstaltungshaus. Fest steht aber schon: Der Eintritt zu diesem „Treffpunkt der Szene für Jazz und Artverwandtes“ ist wie immer frei. Und wie ein solcher Abend abläuft? „Eine Band spielt ein Set als Eröffnung, danach wird aus einem gemeinsamen Repertoire gejammt.“ Also: Am besten einfach hingehen und rein hören. Konzertinfos: capitol-mannheim.de

Piano- und Schlagzeug-Abend bei Jazz-Lounge in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Gleich zweimal in Folge lädt die Mannheimer Musikhochschule zur Jazz Lounge in die Alte Feuerwache ein. Zunächst findet dort am Montag, 9. Januar, 20 Uhr, eine „Piano Night“ mit Jazz–Pianistinnen und-Pianisten aus der Klasse von Professor Rainer Böhm statt, die an diesem Abend in ihren eigenen Wunschbesetzungen zu hören sind und einen Mix aus Eigenkompositionen und ausgewählten „Originals“ präsentieren. Am Dienstag, 10. Januar, 20 Uhr, wird eine Jazz Drummer‘s Night mit der Jazz-Schlagzeugklasse der Hochschule ausgerichtet. In verschiedenen Besetzungen bieten die Studierenden dabei ein Programm von von Swing bis Contemporary. Zu beiden Konzerten ist der Eintritt frei, Reservierungen sind jeweils erwünscht. Konzertübersicht Musikhochschule: muho-mannheim.de

MITTWOCH

„Spätlese“ präsentiert regionale Autorinnen und Autoren im Theater Felina-Areal

Mannheim. „AutorInnen der Region lesen eigene Texte “ heißt es bei der nächsten „Spätlese“, die am Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr wieder im Mannheimer Theater Felina-Areal veranstaltet wird. Die Vortrags-Konditionen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die selbst auf der Lesebühne Platz nehmen wollen: Es soll sich um abgeschlossene, selbstgeschriebene Texte (Lyrik, Drama, Prosa ...) handeln; die Lesezeit beträgt maximal sieben Minuten; am Büchertisch können eigene Werke zum Verkauf angeboten werden. Die Anzahl der Lesenden ist begrenzt - um eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an angela.wendt@cafga.de bis zum 9. Januar wird mithin gebeten. Der Eintritt ist frei, der bereit gehaltene Spendenhut kann aber gern befüllt werden. Theaterhomepage: theater-felina.de

Maffay-Gitarrist Peter Keller spielt „Unter demselben Mond“ im Capitol-Casino

Mannheim. „Unter demselben Mond“ musiziert Peter-Maffay-Gitarrist Peter Keller am Mittwoch, 11. Januar, um 20 Uhr bei seinem Solo-Auftritt im Mannheimer Capitol-Casino. Benannt hat er die aktuelle Tour nach seinem gleichnamigen Kurzalbum. Keller ist seit 15 Jahren als Produzent, Musical Director und Gitarrist mit Rock-Star Maffay unterwegs. „Jetzt geht er mit seiner Musik die Wege, die er schon lange spürt“, schildert die Konzertankündigung. „Seine Seele brennt. Er möchte die Intimität der Clubs fühlen, mit seinem Publikum in direkten Kontakt treten und zwischen seinen Liedern die ein oder andere Anekdote loswerden.“ Karten für das Clubkonzert kosten (bei freier Platzwahl) 22 Euro, die Tickethotline hat die Nummer 0621/3367333. Bei eventim.de sind Karten für 23 Euro erhältlich („ticketdirect“-Selbstausdruck). Auf einem Blick: capitol-mannheim.de

„Meister der Phantastik“-Autoren lesen und plaudern im Capitol

Mannheim. Zwerge, Elben, Bibliomantik, Vampire und Weltraumabenteuer: All das und viele Welten und Wesen mehr umspannt das Werk der „Meister der Phantastik“ - alias Schriftsteller Markus Heitz, Bernhard Hennen und Kai Meyer, die am Mittwoch, 11. Januar, 20 Uhr, gemeinsam im Mannheimer Capitol zu erleben sind. Dann „wird aus den neusten Werken gelesen, über das Autorenleben geplaudert, Anekdoten inklusive und unterhaltsam diskutiert“, umreißt das Capitol-Programm, was die Besucherinnen und Besucher an diesem Abend erwartet. Dabei gilt: „Fragen und Impulse aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht!“ Tickets gibt es in zwei Platzkategorien zu 29,65 oder 31,75 Euro (Kartentel. 0621/3367333). Im Webshop sind sie für 32,15 oder 34,25 Euro (zum Selbstausdrucken) erhältlich. Tickets: capitol-mannheim.de