MVV baut Ladeinfrastruktur in Mannheim weiter aus

Im Mannheimer Stadtgebiet sind inzwischen 220 Ladepunkte für E-Autos in Betrieb. Das hat das Energieunternehmen MVV mitgeteilt. Der Großteil konzentriere sich auf eine Verteilung von Normalladeinfrastruktur mit Ladeleistungen bis 22 Kilowatt in der Fläche der Stadtteile. Gleichzeitig schreitet laut Mitteilung der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur an allen größeren Ein- und Ausfallstraßen voran: Mit dem im vergangenen Jahr offiziell eröffneten Ladepark P4 in der Nähe des Hauptbahnhofs können E-Autos mit bis zu 300 Kilowatt Leistung in etwa zehn bis 20 Minuten für die nächste größere Strecke geladen werden. Auch die Eröffnung des Ladeparks am Einkaufszentrum Lilienthalcenter in Sandhofen ist noch in diesem Winter geplant.

Zudem hat die MVV nach eigenen Angaben mit Partnern Verträge für die nächsten beiden großen Ladeparks in Mannheim geschlossen. Ein sogenannter Flagship-Ladehub werde auf Franklin im Columbus Quartier (Benjamin-Franklin-Süd) an der zukünftigen Fürther Straße in direkter Nachbarschaft des zukünftigen Columbus-Parks entstehen. Die Stadtentwicklungsgesellschaft MWSP und die MVV haben dafür einen langlaufenden Mietvertrag geschlossen. Die MVV wandelt in diesem Projekt eine alte Tankstelle der US-amerikanischen Streitkräfte zu einem großen Ladepark um. Auf Columbus entstehen in zwei Ausbaustufen insgesamt 22 Schnellladeplätze.

Zwölf Ladepunkte bis zur Buga

Zudem hat die MVV einen Vertrag mit den Mannheimer Parkhausbetrieben geschlossen, der die Errichtung eines weiteren Schnellladeparks auf dem Gelände des Maimarktparkplatzes vorsieht. Bereits im Verlauf der Buga 23 sollen zwölf Ladepunkte zur Verfügung stehen. In einer weiteren Ausbaustufe soll der Standort um einen Aufenthaltsbereich erweitert werden. Das Ladeinfrastrukturprogramm wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.