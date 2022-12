Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Vorverkaufszahlen für die Mannheimer BUGA steigen: Das Veranstaltungsprogramm der Bundesgartenschau füllt sich und auch die Ticketverkäufe nehmen in der Vorweihnachtszeit an Fahrt auf. Nicht nachvollziehen kann der BUGA-Geschäftsführer Kritik an den Eintrittspreisen

Heidelberger OB Eckart Würzner startet seine dritte Amtszeit: In einer Sondersitzung des Gemeinderats wurde Eckart Würzner offiziell in seine dritte Amtszeit als Heidelberger OB eingeführt. In seiner Einführungsrede schwört er auf das Miteinander ein

Im Mannheimer Rosengarten blüht das Geschäft: Damit hatte Geschäftsführer Bastian Fiedler nicht gerechnet. Der Umsatz des Mannheimer Kongresszentrums wird 2022 sogar das bisherige Spitzenjahr 2019 übertreffen. Nur bei Konzerten ist noch Zurückhaltung spürbar

Schulleitungen im Südwesten üben Kritik: Eine Umfrage zeigt, dass Gymnasien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unter schlechter Internetverbindung und fehlenden IT-Endgeräten leiden

Juri Knorr ist für die Löwen das zentrale Puzzleteil: Der Spielmacher des Handball-Bundesligisten bleibt bis 2026 und führt die Mannheimer am Mittwoch ins Pokalspiel bei der MT Melsungen. Ein anderer Löwen-Profi geht dagegen im nächsten Sommer.

„Wilder Streik“ verfehlt sein Ziel: Der erste große Massen-Arbeitskampf in der deutschen Chemieindustrie wurde in Ludwigshafen gekämpft - er endete jedoch vor 100 Jahren mit einer Niederlage.





Warum sich eine Bewerbung jetzt lohnt: Wer mit Mitte 50 seinen Job verliert, hatte bisher oft schlechtere Chancen als jüngere Menschen, eine neue Stelle zu finden. Ändert sich das durch den Fach- und Arbeitskräftemangel in vielen Branchen?