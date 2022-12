Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So geht es mit der Bauruine Postquadrat in Mannheim weiter: Seit der Insolvenz des Projektentwicklers Eyemaxx Real Estate vor einem Jahr ruhen die Arbeiten im Postquadrat in Mannheim. Kurz vor Weihnachten gibt es wieder Hoffnung für die rund 140 Käufer der Eigentumswohnungen.

Was die Sperrung der Riedbahn für die Nebenstrecken bedeutet: Die Sanierung der Riedbahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt ab Juli 2024 wird nicht nur entlang der Route für erhebliche Einschränkungen im Nahverkehr sorgen. Auch auf den parallel verlaufenden Ausweichstrecken wird es eng.

Gründer des Mannheimer Socken-Start-up Snocks im Interview: Im Frühjahr 2022 haben die Gründer des erfolgreichen Mannheimer Socken-Start-ups Snocks erstmals Anteile an einen Investor verkauft. Johannes Kliesch erklärt, was sie zu dem Schritt motiviert hat - und warum er der "Jürgen Klopp des E-Commerce" sein will.

Tierschützer fahren in Heidelberg : Die Stadt Heidelberg wird weiterhin auf eine Katzenschutzverordnung verzichten. Sie haben "die Situation der streunenden Katzen im Griff", schreibt sie. Das treibt Tierschützern die Zornesröte ins Gesicht.

Warum Samuel Koch sich mit der "Letzten Generation" solidarisiert: Im Interview spricht der Mannheimer Schauspieler über die Aktionen der Klimaaktivisten und die Kritik daran - und verrät, ob er selbst mitmachen würde.

Ladenburger Spitzenforscher macht Hoffnung auf größere Heilungschancen bei Kinderkrebs: Stefan Pfister arbeitet am KiTZ in Heidelberg. Für seine Forschung hat er jetzt den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis erhalten. Sie befasst sich mit Hirntumoren bei Kindern.