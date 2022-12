Die Fußstapfen, die Andy Schmid im Sommer nach seinem Abschied bei den Rhein-Neckar Löwen hinterließ, waren gigantisch. So groß, dass nur wenigen zugetraut wird, beim Mannheimer Handball-Bundesligisten oder generell in der Liga noch einmal eine so prägende Rolle ausfüllen zu können.

Doch blickt man auf die Entwicklung, die Juri Knorr in seinem inzwischen zweiten Jahr bei den Löwen

...