Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Das sind die Hintergründe zum Streit um den Mannheimer Klimaschutzplan: Der Klimaschutz-Aktionsplan 2030 der Stadt Mannheim ist zwar fertig - dennoch wird weiter um ihn gerungen. Nun ist eine geplante Abstimmung geplatzt





Wie sich die stark gestiegenen Geflügel-Preise in Mannheimer Restaurants auswirken: Vor allem wegen der Vogelgrippe in vielen Teilen Europas sind Weihnachtsgänse dieses Jahr so teuer wie nie. Gastronomen etwa in Mannheim reagieren darauf mit veränderten Angeboten

Aktuelle Baustellen im Überblick: Auf den Autobahnen in der Region wird derzeit verstärkt gebaut. Deshalb kommt es zu Behinderungen. Betroffen sind aktuell die A 6, die A 61, die A 65 und die A 650. Hier ein Überblick

Mannheim beginnt mit der Realisierung des Radschnellwegs nach Heidelberg: Die Vorplanungen sind abgeschlossen, der Streckenverlauf geklärt - jetzt beginnt in Mannheim die Realisierung des Radschnellwegs. Wie es weitergeht, wurde im Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats beschlossen





Pascal Sohm erlöst den SV Waldhof: Mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute stellte der Waldhof-Stürmer den 2:1-Sieg gegen Zwickau sicher. Der direkte Aufstiegsplatz ist für die Mannheimer nur noch fünf Punkte entfernt

Ausgleich in letzter Sekunde: Die Rhein-Neckar Löwen holen nach starker Leistung ein 32:32 beim Meister Magdeburg. Aber der Ausgleich fällt erst eine Sekunde vor dem Abpfiff

Unsere Veranstaltungstipps für die Region: Enjoy Jazz endet mit Afrikas größtem Popstar, im Cinemaxx spricht Star-Regisseur Fatih Akin, Sokolov kommt zu Pro Arte und im Rosengarten kehrt "Der Ring an einem Abend" des Nationaltheaters zurück

Wird Geflüchteten-Sammelunterkunft in Ladenburg Die Kreisbehörde muss dringend 60 Männer unterbringen. Möglicherweise muss deswegen die frühere Sammelunterkunft zwischen Ladenburg und Heddesheim reaktiviert werden. Wie sieht die Lage in den weiteren Kommunen aus?