Ausgleich in letzter Sekunde: Gemischte Gefühle bei Löwen nach 32:32 in Magdeburg

Patrick Groetzki fiel es schwer, das Geschehen einzuordnen. „Es muss schon viel passieren, dass der SC Magdeburg ein Unentschieden in eigener Halle wie einen Sieg feiert“, sagte der Kapitän der Rhein-Neckar Löwen, die am Mittwochabend in der Handball-Bundesliga knapp an der großen Überraschung vorbeischrammten. Eine Sekunde vor dem Abpfiff besorgte Magnus Saugstrup für den deutschen Meister

...