Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie und wo die Stadt Mannheim ihre Energieverbräuche senkt: Das Gebot der Stunde ist eindeutig: Energie sparen. Und die Mannheimer Stadtverwaltung will dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Doch ganz so viel Einsparpotenzial wie erhofft, hat sie gar nicht gefunden. Ein Überblick

Evakuierung auf der Vogelstang: „Rauchentwicklung Hochhaus“ heißt die Alarmmeldung. In einem 22-stöckigen Hochhaus auf der Vogelstang haben Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Wallstadt den Einsatz nach einem Brand in einem so hohen Haus trainiert

Bachchor-Chef Johannes Michel im Gespräch: Im Interview spricht Badens stellvertretender Landeskirchenmusikdirektor und Bachchor-Chef Johannes Michel über die Probleme der Chorszene nach Corona, über Publikumsschwund und die falsch gesetzten Prioritäten der Gesellschaft

Kommentar - Warum die Chöre im Land jede und jeden von uns brauchen: Viele Chöre sind während der Corona-Zeit verschwunden, andere singen vor halb leeren Kirchen. Alarmierend, wie der stellvertretende Landeskirchenmusikdirektor Johannes Michel findet. Er fordert eine Bildungsoffensive

Europäische Zentralbank äußerte sich oft zur Klimapolitik - das stört Ökonomen: Die Europäische Zentralbank (EZB) steht stark in der Kritik, weil sie die Inflationsgefahr sträftlich unterschätzt hat. Was das mit der Klimapolitik zu tun hat, erklärt eine Studie des Mannheimer ZEW

"Klartext"-Preis für Wissenschaftskommunikation in Heidelberg: Wer kann seine wissenschaftliche Arbeit gut verständlich und spannend erklären? Sieben Forschende konnten und haben den "Klartext"-Preis verliehen bekommen. Was das mit AGBs und Seeadlern zu tun hat

So war das Kulturwochenende in Mannheim - von Nektarios Vlachopoulos bis Lord Of The Dance: Wortgewandte Poetry Slammer in der Alten Feuerwache, beeindruckend schnelle Tänzer im Rosengarten und feine Musik in rauer Umgebung: So lief das Kultur-Wochenende in der Kurpfalz

Ingolstadt stoppt die Adler Mannheim: Nach sieben Siegen in Folge verlieren die Mannheimer trotz eines Doppelpacks von Denis Reul mit 3:5 gegen den ERC Ingolstadt. Dabei geben die Mannheimer eine 3:2-Führung aus der Hand, was Trainer Bill Stewart mächtig ärgert

