Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ganz Feileme feiert: Etwas weniger Besucher als sonst tummelten sich zum Auftakt auf der Kerwe Feudenheim Heute geht es weiter.

Eine Mini-Waldoase mitten in der Stadt Mannheim?: Darmstadt hat einen Tiny Forest, Frankfurt ebenfalls. Auch in Mannheim könnte ein solcher Kleinst-Wald gepflanzt werden - ein geeigneter Standort ist bislang allerdings noch nicht gefunden.

Haare abschneiden aus Protest und Trauer: Drei Iranerinnen und Iraner aus Mannheim erklären, was die Massenproteste in Iran gegen das Mullah-Regime zu einer besonderen Bewegung macht.

Wie zwei Restauratorinnen der Mannheimer REM einen Mini-Ozeandampfer wieder flott gemacht haben : Isabel Luft und Gisela Gulbins haben ein aus den 1930er Jahren stammendes Modell der „Deutschland“ sehr aufwendig restauriert. Am Sonntag berichten sie öffentlich über ihre Arbeit - und vorab schon hier.

Verkehrsmittel mit Oberwasser: 1262 wird die Rheinfähre bei Altrip erstmals urkundlich erwähnt. Auch 760 Jahre danach bleibt sie für die Verbindung zwischen Mannheim und der Pfalz unverzichtbar - angesichts Dauerbaustellen auf den Hochstraßen.

Der perfekte Mannschaftsspieler: Für Adler-Spieler Nico Krämmer steht der Erfolg seines Teams an erster Stelle - immer. Der Stürmer der Mannheimer hat viele Qualitäten. Beim 4:2-Sieg in Schwenningen am Freitag glänzte er als Vorbereiter.