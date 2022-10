Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verteidiger im Prozess um den Fall Zoe im Interview: Alexander Klein gehört zu den bekanntesten Strafverteidigern der Region. Er hat die Verteidigung im Fall Zoe übernommen. Im Interview spricht er über den Blick in menschliche Abgründe.

Auch Anwohner ohne Auto sollen in Mannheim künftig Tagesparktickets erhalten: In Mannheim gibt es Neuigkeiten im Verkehrsbereich: Es geht um den Kauf von Parktickets, die passenden Geschwindigkeit im Speckweg und einen neuen Ehrenamtsposten.

Unsere 20 Tipps zum Energiesparen: Energie wird knapper – und teurer. Wo im Haushalt kann es sich auszahlen, seine Gewohnheiten zu ändern? Wissenswertes und praktische Ratschläge, die auch dem Klima helfen.

Kandidaten der Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen stellen sich den Fragen des "MM": Am Donnerstag wird es ernst für die Kandidatinnen und Kandidaten. Auf der Bühne in der Pestalozzi-Halle in Edingen müssen sie sich den Fragen des "MM" stellen. Hier finden Sie alle Informationen zur Veranstaltung.

Drei Kerwe-Feste in Mannheim und Umgebung: Wer am Wochenende eine Feier besuchen will, hat die Qual der Wahl. In den Mannheimer Stadtteilen Feudenheim wann wo was geboten ist.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!