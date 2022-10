Herzlich willkommen im „Smart“, dem intelligenten und nachhaltigen Supermarkt! So nennt ihn zumindest SAP. Der „Smart“ befindet sich am Stammsitz Walldorf, Gebäude WDF 49. In der Kühltheke stehen Hafermilch und Sojagulasch, daneben liegt frisches Brot aus. In den Regalen: Tomatensuppe und Pesto im Glas. Die Beschriftung in den Gängen ist Englisch.

Auf den ersten Blick sieht der „Smart“

...